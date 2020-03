“Je n'ai été contagieuse qu'à partir de dimanche soir”

Tahiti, le 11 mars 2020 - La députée Maina Sage, premier cas déclaré de coronavirus en Polynésie française, a accepté de répondre aux questions de Tahiti Infos sur son état de santé et les circonstances de la contraction de sa maladie.



Avez-vous bien effectué un examen médical pour revenir en Polynésie française ?

“Oui, j'ai consulté un médecin généraliste le vendredi avant de prendre l'avion. Et tout était bon, je pouvais prendre l'avion. Je savais qu'il y avait un cas de suspicion et deux cas confirmés à l'Assemblée nationale, mais je ne les avais pas côtoyés.”



Une fois arrivée en Polynésie, votre état s'est-il dégradé ?

“Pas de suite. En fait, samedi soir, quand je suis arrivée, mon équipe m'a envoyé un message pour me dire que quelques autres cas avaient été détectés à l'Assemblée nationale. Donc par prudence, je me suis un peu isolée, vraiment par principe de précaution. De toute manière, j'étais fatiguée avec le décalage horaire. Mes deux voisins sont venus me rendre visite ce soir-là. Donc j'allais bien, mais avec le message de mon équipe, j'ai préféré consulter lundi pour passer un test. Cet examen est devenu plus que nécessaire le lundi matin, quand j'ai appris que le ministre de la Culture de France, Franck Riester, avait été diagnostiqué positif au coronavirus. Donc j'ai appelé la santé pour leur en parler et prévoir un test car j'avais discuté avec Franck Riester à la fin de la commission que nous avons eue jeudi soir. C'est le seul avec qui j'ai vraiment eu un échange.”



Comment s'est passé votre examen ?

“On a retracé l'évolution de mon voyage et les contacts que j'ai eus. Et le virologue m'a dit une chose que je ne savais pas : “Si on te teste trop tôt, tu peux être faussement négative”. Il m'a dit qu'il fallait un certain délai pour pouvoir faire mon test, et que je devais donc revenir mardi matin. En attendant, je suis restée confinée chez moi, et j'ai respecté toutes les mesures de précaution. Le mardi à 14h30, je suis venue passer mon test, je n'ai croisé personne sur le chemin de l'examen, je ne me suis pas arrêtée dans les magasins ou chez le coiffeur comme j'ai pu le lire. L'examen a duré deux minutes, le temps de faire des prélèvements dans le nez et dans la bouche. Le mardi soir à 20 heures, on m'annoncé que mon diagnostic était positif.”



Combien de personnes pensez-vous avoir contaminées ?

“Durant ma discussion avec le virologue, il m'a dit que le temps de contagion était entre deux jours après la contamination, et 24 heures avant les premiers symptômes. C'est-à-dire que normalement, je n'ai été contagieuse qu'à partir de dimanche soir, et non pas samedi soir dans l'avion. Le lundi, j'ai eu les premiers symptômes de fièvre et de maux de tête, mais je n'ai toujours aucun problème respiratoire. Donc en tout, j'ai été proche de quatre personnes, mon conjoint, un mineur et mes voisins. J'ai aussi eu un membre de ma famille qui est venu, mais je n'ai pas eu de contact avec lui, et je respectais les distances nécessaires. Mes voisins sont confinés.”



Après le diagnostic positif, mardi soir, quels examens avez-vous passés ?

“J'ai vu la veille sanitaire. Pendant trois heures on a retracé mon parcours, mes rencontres. On a testé les personnes les plus proches de moi, et cinq personnes que j'ai croisées. Les personnes qu'elles ont à leur tour croisées… Le risque est plutôt faible, sauf pour mon compagnon. Donc là je fais un suivi médical, je prends ma température régulièrement pendant les huit jours de confinement qu'il me reste.”