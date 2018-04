Jazz à Taravao avec Otmaro : des étoiles dans les yeux de 300 collégiens

PAPEETE? le 19 avril 2018- Ils étaient bien 300, jeudi matin, les élèves du collège de Taravao scolarisés en classe de sixième et en cinquième, à avoir de belles étoiles dans les yeux après le passage de l'un des meilleurs pianistes du monde.



Le concertiste vénézuélien Otmaro Ruiz, invité de marque du premier festival international de Jazz de Tahiti avec la diva américaine Avis Harrell, rendait en effet visite aux collégiens de la Presqu'île. Au nom de l'amour et de la promotion du Jazz, et parce que cette musique symbolise l'improvisation, et donc, la liberté de créer.



Cette visite avait été prévue avec la direction du collège : l'établissement collabore depuis plusieurs mois avec le Conservatoire et accueille des classes à horaires aménagés "Arts traditionnels" mais reste bien lointain de la zone urbaine et de ses multiples activités culturelles.



"Nous avons tout de suite inscrit cette visite au programme du festival de Jazz, afin d'ouvrir le coeur et les yeux des enfants sur le monde de la Musique, qui n'a pas de frontières, et qui peut leur apporter beaucoup" a déclaré Fabien Dinard, qui avait également fait le déplacement.



La rencontre a bien eu lieu et a dépassé toutes les espérances - "ces enfants sont formidables et extrêmement sensibles" a déclaré, très ému, le grand concertiste, accompagné lors de ses sets musicaux par deux enseignants du CAPF, Fabrice Cima au saxophone et Hans Faatauira, à la batterie.



Une rencontre de coeur à coeur, où les élèves ont eu droit à une présentation exceptionnelle, allant de l'histoire et des racines du Jazz et à des démonstrations virtuoses époustouflantes, du "When the Saints" des débuts du jazz à Charlie Parker, prince du Be Bop.



Avec une belle morale signée Otmaro Ruiz : "le Jazz est né et symbolise la fusion de plusieurs styles, de plusieurs courants, de plusieurs cultures. N’oubliez pas ça dans la pratique de vos propres arts traditionnels. Ils grandiront lors de ces rencontres."



Otmaro Ruiz, la chanteuse Avis Harrell et les 23 musiciens du Big Band de Jazz attendent désormais le grand public pour un concert de clôture exceptionnel au grand théâtre de la Maison de la Culture, ce vendredi 20 avril à 19:30.



Billetterie TFTN et en ligne.