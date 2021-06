Japon: état d'urgence levé, mais des restrictions maintenues à un mois des JO

Tokyo, Japon | AFP | jeudi 17/06/2021 - L'état d'urgence sanitaire sera levé dimanche à Tokyo et dans d'autres départements japonais, a confirmé jeudi le gouvernement, mais des restrictions seront maintenues et pourraient limiter la présence d'un public local aux Jeux olympiques (23 juillet-8 août).



La capitale et plusieurs autres départements japonais étaient soumis depuis fin avril à un régime d'état d'urgence consistant principalement à fermer les bars et les restaurants en début de soirée et à les empêcher de servir de l'alcool.



Ce dispositif va prendre fin dimanche comme prévu pour Tokyo et huit autres départements du pays, a annoncé jeudi le Premier ministre Yoshihide Suga. Il sera toutefois prolongé jusqu'au 11 juillet pour Okinawa (sud-ouest).



Par ailleurs, des restrictions continueront de s'appliquer jusqu'au 11 juillet pour Tokyo et six autres départements, notamment pour les bars et restaurants qui devront continuer à fermer à 20h00, tout en pouvant servir de l'alcool jusqu'à 19h00.



"Le nombre d'infections au niveau national est en baisse depuis la mi-mai, et la disponibilité de lits d'hôpitaux continue de s'améliorer", a commenté M. Suga.



Mais, dans certains départements, la courbe descendante des infections semble se tasser, a ajouté le Premier ministre pour justifier le maintien de restrictions.



"Quasi-état d'urgence"



Dans son nouveau cadre de "quasi-état d'urgence", Tokyo devrait aussi maintenir ses restrictions en l'état concernant le nombre de spectateurs pour des compétitions sportives ou des concerts. Actuellement, une jauge de 50% est de rigueur, et dans une limite maximale de 5.000 personnes.



Mercredi, le gouvernement avait accepté un plafond de 10.000 spectateurs pour les départements n'étant plus sous état d'urgence ou "quasi-état d'urgence".



Ces règles devraient fortement influencer les organisateurs des JO de Tokyo, qui vont se prononcer probablement en début de semaine prochaine sur la question de la présence ou non de spectateurs résidant au Japon, et si oui dans quelle mesure.



Les spectateurs venant de l'étranger ont déjà été interdits pour l'événement, une première dans l'histoire olympique.



Dans ce contexte, les organisateurs auraient déjà renoncé à vendre davantage de billets pour le public local, et envisagent une loterie pour déterminer ceux qui, parmi les détenteurs de tickets au Japon, pourront finalement assister aux JO, selon l'agence de presse Kyodo.



L'archipel nippon a été relativement épargné par la pandémie, ayant déploré officiellement jusqu'ici 14.000 morts liés au Covid-19 depuis début 2020.



Mais la crise sanitaire a mis sous pression le système hospitalier, et l'accueil des JO fait redouter une recrudescence des cas et une propagation aggravée de variants, d'autant qu'à peine 6% de la population japonaise est complètement vaccinée pour l'heure.



Les experts sanitaires conseillant le gouvernement estiment ainsi qu'il serait plus sûr d'organiser les JO à huis clos. Ils devraient plaider pour des règles supplémentaires si des spectateurs locaux étaient admis, selon la chaîne de télévision publique NHK.



Règles drastiques aux JO



Le Premier ministre japonais a noté jeudi que les matches de baseball et de football professionnels se sont poursuivis avec un nombre limité de spectateurs pendant l'état d'urgence et qu'il y a eu "peu de clusters".



Mais il a averti que les mesures pourraient être renforcées si la situation s'aggravait. "S'il y a des signes que le système médical est mis à rude épreuve en raison d'une nouvelle expansion (des infections), nous réagirons de manière flexible, notamment en renforçant les mesures", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.



Les organisateurs des JO tentent depuis des mois de rassurer l'opinion publique japonaise en prévoyant des mesures parfois draconiennes pour tous les participants.



Les sportifs risqueront ainsi d'être disqualifiés s'ils enfreignent les mesures anti-Covid, comme leurs tests de dépistage quotidiens et le port du masque.



Les organisateurs s'attendent à ce que plus de 80% des sportifs soient vaccinés.



Les quelque 6.000 représentants des médias venant de l'étranger verront aussi leurs déplacements limités lors des deux premières semaines dans le pays.



Leurs mouvements seront de surcroît tracés par GPS, pour les vérifier a posteriori en cas de problème, une mesure critiquée par la Fédération internationale du journalisme (FIJ).



Ces règles semblent toutefois commencer à rassurer la population japonaise qui, d'après de récents sondages, apparaît moins opposée aux JO que précédemment.