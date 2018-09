Japon et Vietnam appellent Trump à rejoindre le traité de libre-échange transpacifique

Hanoï, Vietnam | AFP | jeudi 12/09/2018 - Le Japon et le Vietnam ont appelé jeudi les Etats-Unis à revenir dans le traité de libre-échange transpacifique (TPP), que onze pays, notamment asiatiques, tentent de faire revivre après le coup dur porté par le retrait des Etats-Unis l'an dernier.



"Nous pensons toujours que le TPP est la meilleure option pour les Etats-Unis", a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Taro Kono, lors du Forum économique mondial de l'Association des nations d'Asie du sud-est à Hanoï.

Son homologue vietnamien, Pham Binh Minh, a fait écho à son appel, qualifiant le traité de libre-échange transpacifique (TPP) de "traité de très haut niveau".

Onze pays des deux rives du Pacifique avaient signé début mars un accord pour faire revivre ce traité mis à mal par la défection américaine. Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam avaient paraphé le texte désormais appelé Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP pour son sigle anglais).

Le traité TPP avait été initialement promu par Washington, sous la présidence de Barack Obama. Signé en février 2016 après des années de négociations entre 12 pays ayant un accès au Pacifique, cet accord devait faire le contrepoids à l'influence grandissante de la Chine qui n'en faisait pas partie.

Mais avant son entrée en vigueur, Donald Trump avait annoncé le 23 janvier 2017 que les Etats-Unis s'en retiraient, mettant en péril l'ambitieux accord censé englober 40% du PIB mondial et presque 25% du commerce international.

Donald Trump avait cependant ensuite tempéré sa position et indiqué en avril envisager de rejoindre le nouvel accord de libre-échange transpacifique à condition d'obtenir de meilleures conditions.