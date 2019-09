Ivre, il double trois voitures et percute un vélo

L’homme, plusieurs fois condamné depuis 2014 (notamment pour conduite en état d’ivresse et violences sur conjoint…) ne nie pas les faits et les assume.



Le procureur de la République a “pris en compte le fait qu’il se soit arrêté malgré son casier judiciaire” . La victime, qui a bénéficié de sept jours d’incapacité temporaire de travail (ITT) est aujourd’hui encore en soin à la suite de son accident. Le procureur a insisté sur la “réitération de ces faits d’alcool” et sur l’ “abstraction des règles de sécurité”. Il a requis deux ans de prison dont 18 mois avec sursis.



Le président du tribunal a ironiquement fait remarquer au prévenu qu’il aurait dû "faire le plein d’essence avant le plein de bière”.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le prévenu à 18 mois de prison dont 12 avec sursis.