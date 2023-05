Ito Ito, une application made in fenua pour lutter contre la sédentarité

Tahiti, le 9 mai 2023 – Mardi, l'application “sport santé” made in fenua, “ito ito” a été lancée. Ayant pour objectif de réduire la sédentarisation de la population polynésienne, elle va proposer des cadeaux fournis par des entreprises partenaires, qu'il sera possible de gagner en marchant, en courant ou en faisant du vélo.



Une application made in fenua pour lutter contre la sédentarité. “ito ito” a été lancée mardi et son objectif est simple, inciter la population à reprendre une activité physique régulière et notamment la marche, la course ou le vélo. Ainsi, lorsque vous lancez l'application, celle-ci va par la suite automatiquement enregistrer la distance parcourue et vous octroyer des points en fonction des mètres ou kilomètres accomplis. Avec ces points, vous pourrez participer à des “challenges” (tirage au sort), que des entreprises privées, comme Air Tahiti, Intersport ou encore Vini, vont proposer, pour gagner des cadeaux. “ito ito” est gratuite, mais seules les personnes résidantes en Polynésie peuvent l'utiliser.



Réuni dans les locaux de la Direction de la Santé (DS) mardi, le directeur adjoint le docteur Damien Durand et le directeur d'Exotic Gardens, qui a développé l'application, Maiti Rossoni, ont présenté cet “outil d'utilité publique gratuit”. “ito ito” est d'ores et déjà téléchargeable sur Android avec Google Play et sera disponible “d'ici trois semaines” sur l'Apple Store. “L'idée de créer cette application m'est venue lors de la crise du Covid-19, où la mauvaise santé globale de la population a été mise en lumière”, a commencé Maiti Rossoni en préambule de la présentation. “ito ito” a d'ailleurs remportée le deuxième prix des Trophées de l'économie numérique 2022, organisé par la Direction général de l'économie numérique (DGEN). “Ce n'est pas forcément un outil pour les gens sportifs. L'idée c'est de toucher un maximum de personnes pour les inciter à développer une habitude sportive”, a rajouté le directeur par intérim de la CPS, Vincent Dupont, également présent pour la conférence de presse. La Caisse de prévoyance sociale qui a notamment pioché dans son fond de prévention pour soutenir ce projet.



Combattre la sédentarité



En Polynésie, 70% de la population adulte est actuellement en surpoids et plus de 40% en sont au stade de l'obésité. Un problème de santé publique, dû à une mauvaise alimentation mais également à une sédentarisation de la population en conséquence d’un manque d'activités physiques régulières. “La sédentarité est un problème dans le monde entier, elle liée à l'évolution de nos modes de vie, et la Polynésie n'y échappe pas”, a expliqué Damien Durand. “Notre génération travaille généralement assis. On voit que les emplois actifs sont en diminution. Si tout le monde pouvait marcher au moins 30 mn par jour, il y aurait moins de problèmes de santé et une espérance de vie bien supérieure. C'est le médicament le plus efficace. Car la marche est l'un des meilleurs leviers pour contrôler son poids et donc sa santé. De plus, ça améliore également la santé mentale”. Pour lui cette application s'inscrit dans une “une stratégie globale d'une approche positive de la santé”. Le directeur adjoint de la santé a aussi souhaité rappeler que “10% de la mortalité prématurée vient du manque d'activité”. “C'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Car au-delà du surpoids et de l'obésité, il y a aussi le diabète, les problèmes cardiovasculaires, les cancers... L'inactivité est un des principaux facteurs du cancer du sein ou du colon”, a-t-il souligné.



Des pas pour des cadeaux



Afin de motiver le plus grand nombre à utiliser l'application, “ito ito” va intégrer des “challenges”. En effet, en marchant, courant ou en faisant du vélo, l'usager gagne des points, qu'il peut ensuite utiliser pour participer à un tirage au sort proposé par des entreprises privées en partenariat avec l'application. Les prix à gagner seront divers, comme des bons d'achats, des smartphones, des recharges de forfait, des maillots de bain... “L'application fonctionne avec des sociétés qui vont proposer un lot à remporter en fonction des points de l'utilisateur. Alors plus il y aura d'utilisateurs et plus les entreprises partenaires auront envie de mettre en jeu des récompenses importantes. C'est vraiment l'engagement de la population qui va entrainer celui des privés’”, a expliqué le directeur de Exotic Gardens, Maiti Rossoni. “On espère que l'aspect extrinsèque, avec ce système ludique de récompenses, va intéresser la population”, a rajouté le docteur Damien Durand. “On a bon espoir que cela se transforme par la suite en habitude et que ça crée des émulations positives, avec peut-être le lancement de challenges inter-entreprises, inter-îles ou inter-communes”. Les récompenses seront-elles, en cohérences avec les messages de santé que souhaite faire passer l'application. Dans la même logique, Damien Durand se veut prudent quant aux choix des entreprises partenaires, en ne souhaitant pas ouvrir la porte à celles qui commercialisent des produits mauvais pour la santé.



Pas uniquement pour les sportifs



Concernant les “challenges”, leur durée va être de 4 à 8 semaines, tandis que les objectifs de points seront eux, toujours facilement atteignables. “On ne veut pas promouvoir l'hypersportif. L'idée c'est vraiment de séduire ceux qui marchent très peu. On ne veut pas valoriser les grands sportifs, c'est aussi pour ça qu'on a mis en place ce système de tirage au sort. Leur seul avantage c'est qu'ils auront forcément plus de points”, a expliqué le directeur adjoint de la santé. “Il n'y a pas de notion de performance. Ce qui est important, ce n'est pas l'intensité mais la régularité. Que ce soit en se baladant entre amis, en faisant ses courses ou même en promenant son chien.”



Si pour s'inscrire sur “ito ito”, il suffit de rentrer son nom, prénom et numéro de téléphone, l'utilisateur peut également noter son poids et sa taille. Avec ces dernières informations, l'application espère pouvoir proposer aux usagers dans le futur, des programmes personnalisés en fonction de leur IMC (indice de masse graisseuse). Pour la suite, Maiti Rossoni souhaite que “ito ito” soit utilisable sur les montres connectées, afin de faciliter son utilisation mais également d'intégrer le va'a et la nage aux activités physique reconnues par l'application.

Rédigé par Thibault Segalard le Mardi 9 Mai 2023 à 20:40 | Lu 330 fois