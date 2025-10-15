

Iron Maiden, Deep Purple… et Uravena au prochain Hellfest

Tahiti le 11 novembre 2025. Iron Maiden, The Offspring ou encore Deep Purple sont attendus sur les scènes du festival Hellfest, rendez-vous phare des musiques extrêmes, du 18 au 21 juin 2026, ont annoncé lundi les organisateurs. A leurs côtés, le groupe tahitien de Uravena est invité à la grande fête du Metal.





Au total, 183 artistes sont attendus, dont 85 pour la première fois, à Clisson (Loire-Atlantique) pour la 19e édition du festival, selon un communiqué.



Les vétérans britanniques du hard rock, Deep Purple, se produiront jeudi 18 juin. Vendredi, ce sera au tour du groupe mythique britannique Iron Maiden qui célèbre ses 50 ans de carrière ou encore de Sepultura, géant du metal brésilien.



The Offspring, groupe punk culte américain, montera sur scène dimanche.



Avec 280 000 festivaliers, c’est le plus grand festival de musiques extrêmes de France et même le plus important festival du pays.



Comme à l'accoutumée, les billets pour toute la durée du festival, à 359 euros pour cette édition, se sont vendus avant même que la programmation ne soit connue. Des billets pour une journée seront mis en vente début 2026.



Au milieu des légendes du genre comme Alice Cooper, Sepultura, Megadeth, Anthrax, Down ou encore Napalm Death, les Tahitiens de Uravena ont reçu une invitation à se produire. Et pas sur n’importe quelle scène : le Mainstage 2. Un rêve d’enfants pour les metalleux de Tahiti qui espéraient un jour assister au Hellfest, mais n’auraient jamais pensé pouvoir y jouer.

Du documentaire à la grande scène Roura, chanteur du groupe de Thrash metal polynésien n’en revient toujours pas. L’aventure, le destin, à choisi pour eux. "Tout est parti du documentaire « Metal Pacifique, la mélodie de l’enfer au paradis » de Tevai Maia et Marion Bois", explique-t-il. "Ben Barbaud (le grand patron du Hellfest, mdr.) est tombé dessus. Il a pris contact avec Marion en juin de cette année, lui a donné rendez-vous le 5 octobre… et un mois après, nous voilà à l’affiche à ouvrir la scène pour Sepultura."



Roura a longtemps gardé ces premiers contacts sans en parler autour de lui, au cas où le rêve ne se réaliserait pas. Mais depuis lundi, et l’annonce officielle du line-up, il ne cache plus sa joie. "Il y a plusieurs années, Aroma avec son groupe Te Ruki avait essayé de monter un projet pour emmener toute la scène metal polynésienne au Hellfest, mais le projet n'a pas pu se réaliser", se souvient Roura, "alors cette année, on n’en a pas parlé avant que tout soit concret."



Uravena, qui a sorti son disque, Moana, il y a tout juste un an est composé de Roura au chant et à la guitare, Tamihau à la guitare, JP au tō'ere, Régis à la basse et Vetea à la batterie.



Le groupe devra financer son voyage, même si le logement est assuré par le festival. Surtout, si le groupe joue en début de journée, il se retrouvera face à un public qu’il n’a jamais eu jusqu’alors. Fer de lance d’une scène Metal encore assez discrète au Fenua, c’est devant plusieurs dizaines de milliers de personnes que Uravena va lancer ses riffs. "On va leur présenter notre style de musique. La set-list est déjà prête. On va jouer entre 30 et 40 minutes. On a du boulot au niveau des percussions à rajouter aux morceaux puisqu’on va intégrer un maximum de to’ere."



Uravena s’ouvrira donc au public européen le 19 juin 2026 sur le Main Stage 2 de Clisson. Ce même jour joueront des monstres de la scène Metal internationale comme Iron Maiden, Accept, Queensrÿche, Opeth, Sepultura, The Gathering ou encore My Dying Bride.



Des groupes que Uravena n’aurait jamais pensé pouvoir voir jouer, et avec lesquels ils vont partager l’affiche ce jour-là. "Ça met une grosse pression, avoue Roura. Mais on va donner notre meilleur son."



Déjà, les membres du groupe Uravena se voient en back stage, aux pieds de la statue géante de Lemmy Kilmister, à discuter avec Bruce Dickinson de Iron Maiden ou les frères Cavalera. "Des gars qui nous ont fait rêver", conclut Roura. "On va au Disneyland du Metal. Yeah."

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 11 Novembre 2025 à 15:34 | Lu 467 fois



