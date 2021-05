Invasion de moucherons à Rurutu

Rurutu, le 7 mai 2021 – Des moucherons ont élu domicile à Rurutu depuis quelques mois. Ces insectes envahissants, surtout la nuit, s'invitent dans les moindres recoins des foyers de l'île. Il semblerait que ce soit une nouvelle introduction puisque la présence de ces sciaridés n'avait jamais été observée auparavant à Rurutu.



Depuis plusieurs mois maintenant, l’île de Rurutu subit une désagréable nuisance avec une invasion de moucherons. À la tombée de la nuit, des nuages entiers d'insectes sortent de leurs cachettes et se rassemblent en force autour des lumières, en particulier les néons de couleur blanche. Ces petits moucherons, scientifiquement identifiés comme des sciaridés ou mouches des terreaux, par la direction de l'Agriculture (DAG) semblent être issus d'une nouvelle introduction sur l’île, car le phénomène n’avait pas de précédent, d'autant plus qu'ils ne se retrouvent pas sur l’île voisine, Tubuai.



Certaines nuits, surtout de pleine ou nouvelle lune, la densité de moucherons est époustouflante, même étouffante, cars ils parviennent à entrer dans le nez et la bouche et s'invitent même à table dans les assiettes et les verres. Tout le monde est concerné et les moucherons sont de toutes les conversations. Certains choisissent de fermer leur maison, d'autres évitent de prendre des repas à l’extérieur le soir, et choisissent même de manger dans le noir, pour éviter d’avaler ces bébêtes. Chacun se demande d’où ont pu arriver ces petites pestes, et surtout quand repartiront-elles ?



Un phénomène déjà constaté à Tahiti et Raiatea



Parmi les habitants qui s'interrogent certains pensent que les insectes seraient arrivés par bateau de Tahiti dans des sacs de terre ou d’agrégats. Selon l’entomologiste de la DAG Julie Grandgirard, ce genre de phénomène a déjà été constaté à Tahiti il y a quelques années, ainsi qu’à Raiatea "Après quelques semaines ou mois, ça s’est calmé tout seul, avec le temps un équilibre s'installe."



A Rurutu, le retour de cet équilibre est très attendu. Ce que confirme Djelma, personnel de nettoyage de la banque, qui reste souriante malgré les moucherons mais admet que leur présence rend le travail beaucoup plus laborieux. Les moucherons sont attirés par les lumières qui restent allumées toute la nuit dans le hall de la banque. Le matin venu, les petits cadavres tapissent le sol, les murs et même parfois le plafond. “On se demande comment faire, dit Djelma, je suis obligée de balayer partout chaque matin, de nettoyer les murs et le plafond, j’apporte même parfois mon propre balai niau, c’est le meilleur pour les endroits inaccessibles. Ces moucherons passent partout, entre les grillages des fenêtres, ça fait vraiment beaucoup de travail.”