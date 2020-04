Interdiction d'alcool à emporter à partir de 17H00 à La Réunion

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 01/04/2020 - Le préfet de La Réunion, Jacques Billant, a annoncé mercredi que la vente d'alcool à emporter serait désormais interdite à partir de 17H00, pour lutter "contre la hausse des violences intrafamiliales dues au confinement".



Il n'a pas chiffré cette augmentation des violences familiales. Jusqu'à présent, la vente d'alcool à emporter étaient interdite à partir de 18H00 dans les stations services, et à partir de 21H00 pour les camions bars. Le préfet n'a pas précisé si les supermarchés seraient autorisés à vendre de l'alcool après 17H00.



Des précisions sur la mise en place de cette décision devraient être apportées dans l'arrêté qui formalisera cette interdiction. Selon une étude menée par l'Institut Régional du Travail social et le Centre de Recherche Juridique de l’Université de La Réunion, l'île est le 3ème département français en matière de violences conjugales, derrière La Guyane et La Corse.



Selon le bilan provisoire de ce mercredi soir, La Réunion compte 281 cas de Covid-19. Trois personnes sont en réanimation, dont un patient avec une forme sévère de la maladie. 50 malades sont hospitalisés.



Depuis le début de l'épidémie 40 personnes sont guéries.