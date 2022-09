Inscriptions ouvertes pour le Ta'iri Paumotu 2022

Tahiti, le 5 septembre 2022 - Le Conservatoire artistique de Polynésie française a ouvert les inscriptions pour le prochain concours de Ta'iri Paumotu 2022, le Fakaheva Tītā.



Le directeur du Conservatoire artistique de la Polynésie française, Fabien Mara Dinard, a reçu vendredi matin Antoine Arakino, président du jury du prochain concours de Ta'iri Paumotu 2022, le Fakaheva Tītā. Alors que les quatre premières éditions de la compétition s'étaient déroulées sur le Paepae a Hiro de la Maison de la culture, cette cinquième rencontre sera accueillie le vendredi 16 septembre prochain, à partir de 18 heures, dans les jardins du Musée de Tahiti et ses îles. La compétition intègre naturellement le programme et l'organisation des journées du Patrimoine. L'entrée du public est libre, une tribune étant spécialement dressée pour l'accueil des spectateurs.



Ce concours a été initialement conçu par le ministère de la Culture en vue de valoriser et surtout de préserver le jeu spécifique de guitare paumotu. Il est organisé par les trois établissements publics culturels : le Conservatoire artistique, la Maison de la culture et le Musée de Tahiti et ses îles. Le directeur et le président du jury ont notamment fait le point sur différents sujets liés à la compétition, comme le règlement et les critères de notation des groupes.



Pratique



Les formations souhaitant participer au concours sont invitées à venir retirer les dossiers d'inscription au secrétariat du Conservatoire (tel 40 50 14 14, [email protected] ). Les inscriptions seront clôturées le mercredi 13 septembre prochain.

Rédigé par Antoine Samoyeau le Lundi 5 Septembre 2022 à 09:45 | Lu 206 fois