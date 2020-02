Inondations : Pape'ete porte bien son nom

Tahiti, le 19 février 2020 – Suite aux intempéries qui se sont déroulées dans la nuit de mardi à mercredi, les commerçants du centre-ville de Pape'ete se sont retrouvés avec plusieurs centimètres d'eau dans leurs boutiques. Une situation intenable qui se répète depuis plusieurs années.



Pendant deux heures mardi soir, des trombes d'eau se sont abattues sur Pape'ete, "La corbeille d'eau". Un déluge qui a causé la colère des commerçants du front de mer et des rues allant vers le marché. En effet, à leur arrivée sur leurs lieux de travail ce mercredi matin, les propriétaires des boutiques ont eu la mauvaise surprise de retrouver leurs commerces sous les eaux. "Je suis arrivée vers 8 heures et j'ai vu nos voisins nettoyer leurs boutiques et je me suis dit que ce n'était pas bon signe", raconte une commerçante. "Je suis rentrée dans le magasin, j'ai vu que tout était mouillé", déplore-t-elle.



Avec un navire de croisière au port, les commerçants se sont dépêchés pour évacuer l'eau en dehors de leurs boutiques. Et pourtant, certains n'ont pu ouvrir leurs portes qu'à 11 heures, tant l'inondation était importante. Certains déplorent plus de dégâts que d'autres. Mais de manière générale, les meubles gondolent, les murs gonflent et se décrépitent. "Heureusement, avec les inondations que nous avions déjà eues, nous avons pensé à surélever nos prises électriques, mais certaines doivent être au sol. Du coup, on ne peut plus les utiliser. Nous ne pouvons donc plus allumer nos présentoirs."



Les propriétaires de la pharmacie du port ont été rapidement avertis de l'inondation. Ils se sont rendus sur place dès minuit. Le gérant, Pierre Taulelle, explique : "Nous avions 5 cm d'eau dans la pharmacie et dehors l'eau est montée d'environ 60 cm, jusqu'aux genoux."