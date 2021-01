Indonésie: onze morts et de nombreux disparus dans un double glissement de terrain

Jakarta, Indonésie | AFP | dimanche 10/01/2021 - Onze personnes sont mortes et de nombreuses autres sont portées disparues en Indonésie après un double glissement de terrain sur l'île de Java, ont annoncé dimanche les autorités.



Des pluies torrentielles ont provoqué une première coulée samedi soir dans la ville de Sumedang, 150 kilomètres à l'est de la capitale Jakarta, avant qu'une seconde n'enterre des habitants et une équipe de secours venue aider les premières victimes, a précisé Seni Wulandari, porte-parole de l'agence de secours Bandung.



"Nous cherchons toujours à savoir combien de personnes sont portées disparues après le second glissement de terrain, car beaucoup de monde était venu porter secours après la première coulée", a-t-elle ajouté.



Onze personnes ont été confirmées mortes, dont un enfant de six ans, et un survivant est grièvement blessé, a déclaré la porte-parole.



Les crues et les glissements de terrain sont fréquents dans l'archipel indonésien, où les pluies torrentielles saisonnières sont violentes et régulières.



En septembre, au moins 11 personnes ont été tuées dans un glissement de terrain à Bornéo, et des dizaines d'autres ont péri lors d'autres coulées à Sulawesi quelques mois plus tôt.



L'agence indonésienne des catastrophes estime que 125 millions d'Indonésiens - près de la moitié de la population du pays - vit dans une zone à risque de glissement de terrain.