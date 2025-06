Indonésie: la construction d'un complexe industriel de batteries inquiète les ONG

Jakarta, Indonésie | AFP | vendredi 26/06/2025 - La construction en Indonésie d'un complexe industriel de batteries destinées aux automobiles électriques, financé par le géant chinois CATL, inquiète les ONG qui ont dénoncé jeudi l'absence de garanties en matière de protection de l'environnement.



Le président Prabowo Subianto doit inaugurer dimanche sur l'île d'Halmahera, dans la région des Moluques, le début des travaux de ce complexe, un projet à 6 milliards de dollars financé également par l'entreprise chinoise Zhejiang Huayou Cobalt et la société publique indonésienne Antam.



Le site réunira plusieurs activités, allant de l'extraction de nickel à la production de cathodes, un composant essentiel des batteries électriques, selon l'agence indonésienne Antara.



Mais des ONG déplorent l'absence de garanties, de la part des autorités indonésiennes et des investisseurs chinois, concernant la protection de l'environnement sur le site, localisé à quelques kilomètres d'un parc industriel où des pics de pollution et de déforestation ont déjà été constatés.



"CATL, Huayou Cobalt, PT Antam... doivent s'engager à respecter les droits des communautés locales et de l'environnement avant de commencer les travaux", alerte Brad Adams, directeur exécutif de l'ONG américaine Climate Rights International (CRI), dans un communiqué publié jeudi.



"Les communautés sont réprimées, les forêts sont défrichées et la pollution n'est pas combattue en toute impunité. C'est l'occasion pour le gouvernement de Prabowo de montrer qu'il a tiré les leçons de ces échecs", ajoute-t-il.



Le bureau de M. Prabowo n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires de l'AFP.



L'île d'Halmahera abrite le parc industriel de Weda Bay, où se trouve la plus grande mine de nickel au monde en terme de production, Weda Bay Nickel, qui selon le CRI a provoqué une augmentation de la pollution de l'air et de l'eau, ainsi qu'une déforestation de la zone.



Greenpeace Indonésie a pour sa part souligné que les droits des habitants de l'île d'Halmahera "ne devaient pas être relégués au second plan".



"Si l'environnement et les droits des plus vulnérables ne sont pas priorisés (...) nous en paierons tous le prix avec l'aggravation des crises climatiques", souligne Arie Rompas, responsable de la campagne forestière de Greenpeace Indonésie.



Pour répondre à la demande croissante en automobiles électriques alimentés par des batteries utilisant du nickel, des entreprises indonésiennes et étrangères ont fortement investi ces dernières années dans l'archipel, premier producteur mondial de ce métal.



L'Indonésie possède des gisements de nickel estimés à environ 21 millions de tonnes, les plus grands du monde, soit plus de 20% des réserves mondiales.