Indonésie: accord avec Apple en vue d'une levée de l'interdiction des ventes d'iPhone

Jakarta, Indonésie | AFP | mercredi 25/02/2025 - L'Indonésie a conclu un accord avec Apple prévoyant un investissement du groupe américain et qui pourrait mettre fin à l'interdiction des ventes d'iPhone 16 dans l'archipel, a déclaré mercredi un ministre cité par des médias locaux.



Fin octobre, Jakarta avait décidé d'interdire la commercialisation de l'iPhone 16, reprochant au géant américain de ne pas investir suffisamment dans la première économie d'Asie du Sud-Est.



Selon Jakarta, le groupe américain d'électronique ne respectait pas la règlementation selon laquelle 40% de ses téléphones doivent être fabriqués à partir de pièces provenant d'Indonésie.



Le ministre de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, a annoncé mercredi qu'un protocole d'accord avait été signé entre son ministère et le groupe américain, selon des médias locaux.



Aux termes de cet accord, Apple construira deux usines. La première, située à Bandung (province de Java occidental), produira des accessoires. La seconde à Batam (îles Riau, ouest), pour laquelle 150 millions de dollars (142 M EUR) seront investis, sera dédiée à la production d'Airtags via des fournisseurs locaux, a expliqué le ministre.



Ce protocole d'accord permet de lever l'interdiction de vente de l'iPhone 16 sous certaines conditions, ont ajouté les médias locaux.



Une source gouvernementale avait confirmé mardi à l'AFP qu'un accord sur les conditions de la levée de l'interdiction de vente de l'iPhone 16 avait été obtenu, sans fournir plus de détails.



Sollicités par l'AFP, ni Apple Indonésie, ni le ministère indonésien de l'Industrie ou le ministère de l'Investissement n'ont répondu dans l'immédiat.



Fin novembre, l'Indonésie avait rejeté une proposition d'Apple d'investir 100 millions de dollars (96 millions d'euros) dans le pays pour lever l'interdiction portant sur l'iPhone 16, affirmant qu'elle n'apportait pas l'équité exigée par le gouvernement.



Début janvier, Jakarta avait maintenu l'interdiction des ventes malgré l'engagement du groupe américain d'investir 1 milliard de dollars dans le pays après une impasse dans les négociations, invoquant l'incapacité de l'entreprise à répondre aux exigences du marché intérieur.



L'Indonésie avait également interdit début novembre la vente de téléphones Google Pixel pour la même raison, expliquant que le géant de la tech n'a pas satisfait aux exigences consistant à s'approvisionner à 40% en pièces détachées en provenance d'Indonésie.



L'an passé, le directeur général d'Apple, Tim Cook, s'était rendu en Indonésie alors que le géant de la technologie explorait des moyens d'y investir et de diversifier ainsi ses chaînes d'approvisionnement en dehors de Chine.