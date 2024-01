Indonésie: 2.000 personnes évacuées après l'éruption d'un volcan à Florès

Maumere, Indonésie | AFP | mardi 02/01/2024 - Plus de 2.000 habitants ont été évacués vers des abris temporaires après l'éruption d'un volcan sur l'île de Florès, dans l'est de l'Indonésie, a déclaré mardi un responsable local.



Le volcan Lewotobi Laki-Laki, situé dans la province de Nusa Tengarra, à l'est de l'île de Florès, est entré plusieurs fois en éruption au cours des dernières semaines.



Lundi, des cendres volcaniques ont été projetées à 1,5 kilomètre au-dessus de son sommet, selon le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG). Mardi, une autre éruption s'est produite sans projection de cendre, selon la même source.



Face à l'activité accrue du volcan, plus de 2.200 habitants vivant à proximité onté été évacués vers des abris temporaires, a indiqué à l'AFP Benediktus Bolibapa Herin, responsable du district de Florès Est.



Lundi, les autorités avaient relevé le niveau d'alerte au 2e rang, sur une échelle en comptant quatre, et étendu la zone d'exclusion autour du cratère de 2 à 4 km.



Les projections de cendre ont aussi contraint à fermer depuis lundi l'aéroport Frans Seda, situé à 80 km, qui dessert la ville de Maumere, selon l'agence Antara.



L'Indonésie est située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une importante activité volcanique et sismique. Le pays compte près de 130 volcans actifs.



Le mois dernier, 23 personnes, des randonneurs, avaient été tuées à la suite de l'éruption du mont Marapi, dans l'ouest de l'Indonésie.