Incendie sur fond de dispute conjugale à Taravao

Malgré l’intervention des pompiers, la maison a été entièrement détruite (Crédit : Anne-Charlotte Lehartel).
Tahiti, le 19 février 2026 – Une maison a été calcinée par les flammes, ce jeudi matin, à proximité du CFPA de Taravao. Un jeune couple présentant des brûlures a été évacué à l’hôpital de Taravao. Une enquête de gendarmerie est ouverte : selon plusieurs témoignages, l’incendie pourrait être lié à une dispute conjugale.
Un incendie s’est déclaré dans une maison OPH, ce jeudi matin, vers 9h45, dans un quartier situé sur la route du plateau de Taravao, au-dessus du CFPA. Les deux occupants, un jeune couple âgé d’une vingtaine d’années, ont été évacués à l’hôpital de Taravao : la femme présente des brûlures sur le haut du corps et son compagnon sur une jambe. Leur pronostic vital ne serait pas engagé. Malgré l’intervention des pompiers de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, la maison a été entièrement calcinée.
Choqués, les voisins se sont mobilisés pour secourir les occupants et appeler les secours. Selon plusieurs témoignages, l’incident pourrait être lié à une dispute conjugale. Une enquête de gendarmerie est en cours.
Un incendie s’est déclaré dans une maison OPH, ce jeudi matin, vers 9h45, dans un quartier situé sur la route du plateau de Taravao, au-dessus du CFPA. Les deux occupants, un jeune couple âgé d’une vingtaine d’années, ont été évacués à l’hôpital de Taravao : la femme présente des brûlures sur le haut du corps et son compagnon sur une jambe. Leur pronostic vital ne serait pas engagé. Malgré l’intervention des pompiers de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, la maison a été entièrement calcinée.
Choqués, les voisins se sont mobilisés pour secourir les occupants et appeler les secours. Selon plusieurs témoignages, l’incident pourrait être lié à une dispute conjugale. Une enquête de gendarmerie est en cours.