Incendie sur fond de dispute conjugale à Taravao


Malgré l’intervention des pompiers, la maison a été entièrement détruite (Crédit : Anne-Charlotte Lehartel).
Tahiti, le 19 février 2026 – Une maison a été calcinée par les flammes, ce jeudi matin, à proximité du CFPA de Taravao. Un jeune couple présentant des brûlures a été évacué à l’hôpital de Taravao. Une enquête de gendarmerie est ouverte : selon plusieurs témoignages, l’incendie pourrait être lié à une dispute conjugale.
 

Un incendie s’est déclaré dans une maison OPH, ce jeudi matin, vers 9h45, dans un quartier situé sur la route du plateau de Taravao, au-dessus du CFPA. Les deux occupants, un jeune couple âgé d’une vingtaine d’années, ont été évacués à l’hôpital de Taravao : la femme présente des brûlures sur le haut du corps et son compagnon sur une jambe. Leur pronostic vital ne serait pas engagé. Malgré l’intervention des pompiers de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest, la maison a été entièrement calcinée.
 
Choqués, les voisins se sont mobilisés pour secourir les occupants et appeler les secours. Selon plusieurs témoignages, l’incident pourrait être lié à une dispute conjugale. Une enquête de gendarmerie est en cours.
 

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 19 Février 2026 à 11:31
           


