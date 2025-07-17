

Incendie exceptionnel de l'Aude : l'enquête s'oriente vers la piste criminelle

Montpellier, France | AFP | mercredi 13/08/2025 - L'incendie d'une ampleur exceptionnelle qui a fait un mort et deux blessés graves dans l'Aude "pourrait avoir une cause criminelle résultant d'un acte volontaire", a déclaré mercredi le procureur de la République de Montpellier chargé de l'enquête sur l'origine du sinistre.



Avec ses paysages calcinés à perte de vue, l'incendie, qui a parcouru 16.000 hectares de garrigue, de résineux et de cultures en 48 heures, dont 13.000 ont brûlé, a été maîtrisé dimanche mais n'est pas encore éteint, selon la préfecture.



Le feu est parti mardi 5 août vers 16H15 le long de la RD212 qui relie les villages de Lagrasse et Ribaute.



Au fur et à mesure des investigations, poursuit le procureur dans un communiqué, "il est apparu que cet incendie avait une origine anthropique (humaine, ndlr), toute cause naturelle étant exclue".



En outre, les "experts estiment qu'au regard des conditions de départ du feu, celui-ci pourrait avoir une cause criminelle résultant d'un acte volontaire. Toutefois, cette première expertise demande nécessairement à être confirmée par des investigations complémentaires nombreuses dont la durée peut s'avérer importante", ajoute-t-il.



Une enquête a été ouverte dès le 6 août, alors que le feu était encore actif, par les services de gendarmerie de l'Aude et de la section de recherche de Montpellier. Le parquet de Carcassonne, initialement compétent géographiquement, s'est dessaisi le 9 août au profit du pôle régional de l'environnement du parquet de Montpellier.



- Le pire depuis un demi-siècle -



C'est le pire incendie depuis au moins 50 ans sur le pourtour méditerranéen français, selon la Base de données gouvernementale des incendies de forêt en France (BDIFF) qui répertorie depuis 1973 la surface totale parcourue par les flammes.



"Un collège de deux juges d'instruction a été saisi compte-tenu des conséquences humaines, environnementales et matérielles de ce feu", conclut le communiqué.



Une femme de 65 ans a été retrouvée morte à son domicile de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un habitant a été grièvement brûlée et un pompier a subi un traumatisme cranien, parmi les 24 blessés déplorés pendant cet incendie.



La vigilance restait de mise mercredi dans l'Aude, en alerte rouge canicule, pour éviter toute réactivation de l'incendie qui a parcouru 16.000 hectares en 48 heures, une vitesse de propagation exceptionnelle.



Il devrait être éteint dans les semaines qui viennent, selon la préfecture. Il y a encore des réactivations du feu que les 350 pompiers encore déployés sur place continuent à noyer, alors que 50% des 90 km des lisières de l’incendie ont déjà été traitées.



Le feu a traversé 16 communes de l'Aude, dont il a détruit 36 maisons, tandis que d'autres ont été endommagées et plus d'une vingtaine de hangars agricoles ont été brûlés, sur les 3.000 bâtis qui ont été défendus par les pompiers, selon la préfecture.



La Grèce, le Portugal et l'Espagne étaient toujours aux prises mercredi avec de violents incendies tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie. Ces feux, qui ont fait quatre morts - deux en Espagne, un au Monténégro, un en Albanie - sont favorisés par une vague de chaleur intense et prolongée associée à une grave sécheresse, signes des effets du changement climatique.

le Jeudi 14 Août 2025 à 05:22 | Lu 162 fois





