Incendie dans un vaste camp militaire du sud de la France

Marseille, France | AFP | dimanche 19/06/2022 - Le feu, qui s'est déclaré samedi à l'intérieur d'un vaste camp d'entraînement de l'armée française dans le Var à la suite d'un tir d'artillerie, était toujours actif dimanche soir et a brûlé quelque 700 hectares de végétation, a-t-on appris auprès des pompiers.



Samedi dans la soirée, l'incendie était "presque fixé", c'est-à-dire qu'il n'avançait plus, avait indiqué la préfecture du Var, mais dimanche après-midi "on a assisté à une grosse reprise", a indiqué dimanche soir le capitaine des pompiers du Var Stéphane Nepper à l'AFP.



Quelque 100 hectares supplémentaires d'herbe ont été brûlés dimanche après-midi et étaient "en cours de traitement" grâce notamment à sept avions bombardiers d'eau, a précisé vers 20H00 le service communication des pompiers du Var.



Isolé, le complexe militaire de Canjuers où s'est déclaré l'incendie se situe à des dizaines de kilomètres des habitations.



Depuis samedi, environ 300 pompiers sont mobilisés, certains venant de départements voisins, pour éteindre les flammes --circonscrites dans l'enceinte du camp-- et 85 véhicules ont été déployés.



"Cet important dispositif restera sur le terrain pour la nuit", ont souligné les pompiers.



L'incendie a débuté samedi vers 09H00 dans une zone "polluée", c'est-à-dire où il y a des obus et des explosifs non explosés, ce qui a retardé l'intervention des pompiers pour des raisons de sécurité. Il a en effet fallu attendre que les flammes sortent de ce périmètre de tir pour pouvoir intervenir.



Plus grand camp d'Europe occidentale, le complexe militaire de Canjuers est "essentiel pour la préparation opérationnelle des forces françaises" et étend ses 35.000 hectares sur les hauts plateaux du nord varois, selon le ministère des Armées.



Une vague de canicule touche le sud de l'Europe depuis plusieurs jours. Si plusieurs départements français sont en vigilance rouge, le Var n'est pas concerné par cet état de vigilance. Plusieurs zones du département souffrent toutefois de sécheresse.



Un événement similaire s'était déjà produit en juillet 2009 dans le Sud de la France.



Aux portes de Marseille, un énorme incendie provoqué par des tirs d'entraînement avec des balles traçantes - munies d'un dispositif pyrotechnique-, s'était déclaré dans le camp militaire de Carpiagne, au-dessus des calanques.



Le feu, qui avait parcouru quelque 1.300 hectares, s'était propagé dans les collines surplombant la deuxième ville de France, et n'avait été circonscrit qu'au bout de trois jours, faisant deux blessés. Les autorités avaient dénoncé "l'imbécilité du geste" des militaires.



Un légionnaire qui avait ordonné les tirs avait été condamné en 2015 à six mois de prison avec sursis.