Incendie contenu dans l'Hérault, la France toujours à sec

Montpellier, France | AFP | mercredi 27/07/2022 - Un incendie qui a brûlé 800 hectares de végétation près de Montpellier a été contenu, mais les pompiers restent vigilants dans une France frappée par la sécheresse et un risque incendie toujours élevé.



Mercredi matin, les trois avions bombardiers d'eau des pompiers de l'Hérault ont repris leurs vols pour éteindre le feu qui s'est déclaré la veille à deux endroits différents, brûlant sur son passage 800 hectares de garrigues, de chênes verts et de vignes dans une zone peu peuplée.



"On voyait sur la colline que le feu progressait, puis après on est rentrés chez nous parce que l'air commençait un peu à être étouffant et ça piquait les yeux", avait témoigné mardi auprès de l'AFP Stéphanie Gauthier, habitante du village d'Aumelas.



Elle fait partie des quelque 130 habitants sur 500 de la commune évacués préventivement pour la nuit, outre les 150 participants à un mariage dans un domaine. Mercredi, les évacués ont pu regagner leur domicile.



"Aucune victime n’est à déplorer. Aucune habitation n’a été touchée par le feu", a rappelé mercredi la préfecture.



Ce nouveau feu intervient quelques jours après les deux incendies "hors norme" qui ont ravagé pendant douze jours près de 21.000 hectares de forêts en Gironde et entraîné l'évacuation de quelque 36.000 personnes.



Dans ce département de l'ouest de la France, quelque 500 pompiers sont encore sur place pour traiter "les lisières et les points chauds", probablement encore pendant des semaines, a indiqué à l'AFP Thomas Couturier, porte-parole des pompiers de la Gironde.



Dune du Pilat rouverte



L’un des sites symboles du département, la dune du Pilat, a toutefois pu rouvrir mercredi à La Teste-de-Buch, "dans des conditions sécurisées et avec des cheminements guidés".



Dans l'Hérault, les pompiers continuent également le traitement des lisières du feu.



"Une enquête judiciaire a été ouverte sur une hypothèse criminelle", a précisé le procureur de Montpellier, Fabrice Bélargent.



"On pense que c'est criminel", avait estimé le maire de Gignac Jean-François Soto.



Outre les mégafeux en Gironde, plusieurs incendies ont également touché le sud-est de la France cet été. 1.600 hectares sont notamment partis en fumée au sud d'Avignon mi-juillet.



Dans les Alpes-de-Haute-Provence, un feu qui s'est déclaré mardi à Rougon, un village perché sur les hauteurs du Parc naturel régional du Verdon, avait parcouru 170 hectares de forêt, a annoncé mercredi matin le directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis), le colonel Christophe Paichoux.



Si le feu a été maîtrisé sur plusieurs flancs, il continue de progresser dans une zone très escarpée composée de végétation basse, accessible uniquement à pied, mais où il n'y a aucune habitation, a ajouté le patron des pompiers.



Si les étés sont secs dans le Sud, avec le réchauffement climatique, l'intensité de ces épisodes de sécheresse risque encore d'augmenter, selon les experts de l'ONU pour le climat.



En France, le niveau de sécheresse a atteint un record avec 91 départements sur 96 obligés d'imposer de restrictions sur l'usage de l'eau.



"Le mois de juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec jamais enregistré" depuis 1959, selon Météo-France.



Le gouvernement élabore actuellement des projets qui devraient permettre, dès l'an prochain, d'augmenter les capacités de stockage d'eau pour "la restituer au moment où les agriculteurs en ont besoin", a assuré mercredi sur RTL le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau.