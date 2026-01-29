Incendie : Une maison réduite en cendres à Ahonu

Tahiti, le 20 février 2026 - Un incendie a entièrement détruit une habitation ce vendredi matin à Ahonu plaine, au PK 12,5, dans la commune de Mahina, sur l’île de Tahiti. Aucun blessé n’est à déplorer.



Peu après 11 heures, une forte odeur de fumée a alerté les habitants du quartier. Au fond d’une servitude, côté montagne, une maison était déjà en proie aux flammes pour une raison encore inconnue. La famille résidant sur place étant absente au moment du sinistre, les riverains ont rapidement donné l’alerte. Un voisin est intervenu pour détacher les chiens, effrayés par la progression de l’incendie, d'après la Ville de Mahina.



À leur arrivée, les pompiers de Mahina ont constaté l’ampleur du sinistre : le feu avait déjà ravagé l’ensemble de l’habitation, provoquant la chute successive des tôles de la toiture. Malgré la violence de l’incendie, les habitations voisines ont été épargnées et aucune propagation n’a été signalée.



Il s’agit du troisième incendie important recensé en quelques jours sur l’île. L’intervention a été menée par la brigade des sapeurs-pompiers de Arue-Mahina.

