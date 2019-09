Inauguration du "tourne-à-gauche" de la gare maritime

PAPEETE, 10 septembre 2019 - Le tourne-à-gauche de la gare maritime est ouvert à la circulation, sur le front de mer.



Le tourne-à-gauche aménagé sur le front de mer de Papeete, au niveau de la gare maritime, a été inauguré mardi après-midi en présence du ministre de l'Equipement, René Temeharo. Des tests de bon fonctionnement des feux tricolores du nouveau carrefour ont été réalisés, dans la nuit du 3 au 4 septembre. Les travaux ont débuté, cette année, avec une première phase (pose de bordure), puis ont repris le 29 juillet dernier.



Cet aménagement va permettre d’améliorer le flux des véhicules et notamment des camions de livraison sortant de la gare maritime pour se diriger vers l’est, sans avoir à venir faire demi-tour au rond-point de la place Jacques Chirac. Les usagers de la route sortant du parking de la gare maritime pourront ainsi désormais emprunter la voie de gauche pour se diriger directement vers le giratoire de la base marine.



Ces travaux, d’un montant de 97,6 millions de Fcfp, ont porté également sur la réfection des revêtements de chaussée de la 2x2 voies et du trottoir côté montagne entre le carrefour du Pacifique et le giratoire de la base marine.



Le ministre de l’Equipement s'est réjoui de cette réalisation qui doit permettre de fluidifier la circulation dans cette zone très fréquentée de la ville de Papeete.