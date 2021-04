Inauguration du complexe sportif de Hitia’a

L’aire d’activités va permettre le développement des sports scolaire, de masse, de loisir et de compétition mais aussi de combattre la sédentarité et de réduire les inégalités sociales. Elle est composée d’une salle polyvalente à dominante sportive avec une tribune de 200 places, d’un terrain de football entouré d’une piste d’athlétisme en gazon et doté d’une tribune de 400 places, de bâtiments annexes (vestiaires, sanitaires, locaux de rangement, guichets), d’un skate parc, d’un logement gardien, de parkings, de voiries, de clôtures et de réseaux divers.



Études et travaux compris, le montant total de l’opération représente 590 959 424 Fcfp TTC. Le complexe sportif étant inscrit dans le cadre du contrat projets État/Pays 2015 – 2020, 50% de l’opération est pris en charge par l’État (261 486 471 Fcfp) et 50% est assumé par le Pays avec en plus la TVA de 67 986 462 Fcfp, soit 329 472 933 Fcfp.