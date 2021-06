Inauguration de Rocher Mistral, parc à thème historique dédié à La Provence

Marseille, France | AFP | mercredi 29/06/2021 - Rocher Mistral, sorte de "Puy du Fou" provençal, ouvre ses portes mercredi au château de La Barben (Bouches-du-Rhône), entre Aix-en-Provence et Arles, après un an de travaux et 30 millions d'euros d'investissements, principalement privés.



Après avoir ouvert ses portes au public, à 14h00, ce parc culturel et patrimonial dédié à la Provence, ses traditions et son histoire, doit être officiellement inauguré à 17h30 lors d'une cérémonie où sont notamment attendus Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat chargé du Tourisme.



Avec ses sept spectacles quotidiens, son marché provençal et ses deux restaurants, "l'auberge Daudet" et "la guinguette de Marius", Rocher Mistral, baptisé en hommage au poète et prix Nobel de littérature Frédéric Mistral, espère attirer 150.000 spectateurs dès 2021, avec environ 400 emplois directs et indirects à la clé, a indiqué à l'AFP Frédéric de Lanouvelle, directeur général adjoint du parc.



Ce projet porté par l'entrepreneur Vianney d'Alançon a reçu le soutien financier de la région et du département, à hauteur de sept millions d'euros. Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal (LR) avait défendu ce "Puy du Fou de Provence" lors de sa campagne pour la mairie de Marseille en 2020.



Avec ses spectacles qui emmèneront les spectateurs au cœur de l'histoire de la Provence, et notamment leur faire revivre la révolte des Cascaveous, en 1630, quand les Aixois s'étaient rebellés contre la volonté du cardinal de Richelieu de confisquer leurs impôts, Rocher Mistral peut être comparé au parc vendéen, réputé pour ses grandes fresques historiques.



Les visiteurs se retrouveront au cœur d'une galère, dans le port de Marseille, participeront à une bataille navale, ou remonteront le temps, jusqu'à l'an 1000, lorsque le château appartenait aux moines de l'abbaye de Saint-Victor. Quant au spectacle du soir, il mettra en scène les grandes familles provençales, en costumes d'époque, dans les jardins du parc, attribués à Le Nôtre, le jardinier de Louis XIV.



Critiqué notamment pour les perturbations que pourraient provoquer les visiteurs dans ce village de La Barben de 900 habitants, près de Salon-de-Provence, Rocher Mistral devra aussi se défendre devant la justice le 13 juillet, poursuivi par France Nature Environnement.



Estimant que les promoteurs du parc ont engagé certains travaux sans autorisation, l'association a engagé un référé devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour dénoncer les "nuisances graves" infligées à une colonie de murins à oreilles échancrées, des chauves-souris classées "sur la liste rouge mondiale, européenne et française" des espèces protégées.



Parties comme d'habitude en août dernier, celles-ci sont revenues plus nombreuses en avril, a rétorqué M. de Lanouvelle à l'AFP.