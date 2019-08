Impressionnant incendie entre Puurai et Pamatai

Papeete, le 29 août 2019 – Un impressionnant feu de brousses et de pins s’est déclenché jeudi midi sur les hauteurs de Faa’a, entre Pamatai et Puurai. Les pompiers de Faa’a ont mobilisé trois engins et aucune habitation n’est pour l’heure menacée.



