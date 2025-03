Immersion en forêt avec Aoa

Tahiti, le 22 mars 2025 – Retour en images sur les activités proposées par Aoa Polynesian Forests et ses partenaires lors de la journée “Tous en forêt”, qui a attiré 300 participants dans la vallée de Mo’aroa, à Mataiea, ce samedi.





À l’occasion de la Journée internationale des forêts, Aoa Polynesian Forests et ses partenaires ont invité le grand public à découvrir la vallée de Mo’aroa, à Mataiea, ce samedi. L’appel “Tous en forêt” a été entendu, puisque 300 personnes ont fait le déplacement en famille ou entre amis. Qu’ils soient culturels, scientifiques ou artistiques, les ateliers en pleine nature ont rapidement affiché complet, tout comme le parking. Un jeu de piste a toutefois permis à tous de profiter d’une balade instructive sur les sentiers bordés par de nombreuses espèces végétales endémiques.Mission réussie pour l’équipe organisatrice, mobilisée au quotidien en faveur de la préservation de l’environnement, entre restauration et sensibilisation. Si cette journée était gratuite, les participants avaient la possibilité de faire un don pour soutenir d’autres initiatives en faveur de la biodiversité. L’opération devrait être reconduite chaque année.













Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 22 Mars 2025 à 18:53 | Lu 357 fois