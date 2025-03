“Tous en forêt”, l’appel d’AOA

Tahiti, le 12 mars 2025 - À l’occasion de la Journée internationale de la forêt qui a lieu partout dans le monde le 21 mars, AOA Polynesian Forests organise samedi un événement baptisé “Tous en forêt”. Celui-ci invite le grand public à passer la journée en forêt à Mataiea. Des ateliers, un jeu de piste et des visites guidées sont prévus. Cet événement sera reconduit tous les ans.



Dans de nombreux endroits du monde, des événements et animations sont prévus dans le cadre de la Journée internationale de la forêt, “on ne pouvait pas passer à côté”, indique en souriant Élodie Cinquin-Beigbeder de AOA Polynesian Forests. “Samedi, à Mataiea, nous ouvrons la forêt pour mobiliser le public autour de la flore et de la faune ainsi que des écosystèmes.”



En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d’êtres vivants (arbres, plantes, insectes, animaux, microorganismes…) en interaction entre eux et avec l’environnement. La forêt par exemple est un écosystème. Il en existe d’autres comme un lac ou une rivière. Ils sont tous aussi précieux les uns que les autres.



Culture, science et art en pleine nature



Samedi, des ateliers culturels, scientifiques et artistiques sont prévus comme une illustration sur galets, la fabrication d’une étoffe végétale ou encore du tressage. L’institut Louis-Malardé (ILM) proposera un jeu de piste sur les plantes médicinales. Bruno Rasmussen, qui devrait démarrer une thèse sur les micropapillons comme bioindicateurs de la restauration, guidera le public à la rencontre des papillons et autres insectes de la forêt.



Il sera également possible d’en apprendre plus sur la diversité des milieux naturels polynésiens. Les scientifiques d’AOA décrypteront les écosystèmes et les liens entre les différentes espèces végétales et animales du haut de la montagne jusqu’au littoral en abordant la problématique des perturbations anthropiques et des solutions existantes pour y répondre.



D’autres surprises attendront les visiteurs, comme un téléphone installé au milieu des arbres qui délivrera des messages et enregistrera les mots que chacun et chacune voudra bien envoyer à l’attention des lieux.



Restaurer, former, chercher et sensibiliser



AOA Polynesian Forests a été lancé en 2022. Cette initiative repose sur quatre piliers : la restauration de la forêt (la première phase de restauration est terminée sur 17 des 230 hectares) ; l’humain et la formation aux métiers de la forêt en lien avec le Sefi et la DGEE ; la recherche, l’éducation et la sensibilisation ; et enfin les éco-projets et les solutions fondées sur la nature.



La pépinière a été lancée en janvier 2023, le travail de terrain a démarré deux mois plus tard. Des randonnées découvertes sont proposées depuis septembre 2023 et la forêt éducative a été ouverte au public en mars 2024.



Le travail des chercheurs et animateurs de AOA porte ses fruits. Il a été officiellement reconnu par le Programme de la décennie des Nations unies pour la restauration des écosystème 2021-2030 il y a un mois. C’est une première sur le territoire.



Et ce n’est pas terminé, les projets ne manquent pas. Des entreprises rejoignent AOA Polynesian Forests. Aéroport de Tahiti par exemple l’a sollicité pour revégétaliser une partie de sa surface, Marama Nui a fait de même au lac Vaihiria tandis que le Nuku Hiva Pearl Resorts s’est lancé dans un vaste programme de restauration d’un site acquis pour cette initiative.



Pour celles et ceux qui ne pourront pas profiter des activités de samedi, rendez-vous sur le site internet de AOA pour découvrir les visites et jeux de piste qui sont organisés tout au long de l’année.





Première Fresque de la biodiversité ce jeudi



AOA Polynesian Forests a conçu une Fresque de la biodiversité. À l’image de la Fresque du climat qui permet, grâce à un atelier d’intelligence collective, de comprendre le fonctionnement, l’ampleur et la complexité des enjeux liés aux changements climatiques afin de se les approprier et d’agir, cet atelier invite le public à mieux comprendre les écosystèmes polynésiens. Il est proposé aux écoles, entreprises et grand public. La toute première Fresque de la biodiversité est organisée aujourd’hui pour la société Allianz. Le 21 mars, elle sera proposée à des élèves du lycée de Papara.



Pratique



Samedi 22 mars de 8h30 à 16h.

Entrée libre sur don.

Inscription aux ateliers uniquement sur place à partir de 8 h 30.

Plus d’infos au 87 29 10 00 ou par mail à

Pour en savoir plus :



