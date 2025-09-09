Immersion à la ressourcerie de Mahina

Crédit : DM
Tahiti, le 22 septembre 2025 - Dans le cadre du projet “Développement d’une ressourcerie durable” porté par l’association Ia Vai Ma Noa Bora Bora, la ressourcerie de Mahina s’ouvre pour une semaine d’immersion jusqu’à ce samedi 27 septembre.
Une semaine d'immersion a débuté ce lundi au sein de la ressourcerie de Mahina dans le cadre du projet “Développement d'une ressourcerie durable” porté par l'association Ia Vai Ma Noa Bora Bora. Ce compagnonnage, qui concerne cinq membres de l'association, va permettre à ces derniers de renforcer leurs compétences autour des volets “recyclage, technique et textile”. Un projet rendu possible par la Fédération des associations de protection de l'environnement (Fape) qui, via son fonds Natura Porinetia, a attribué 350 000 francs qui vont être utilisés pour loger les stagiaires.
Ouverte depuis juin 2024, la ressourcerie de Mahina est portée par l’association Tia’i Fenua, qui organise depuis 2020 des ateliers collaboratifs de réparation pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et réduire les déchets enfouis. Agréée Structure d’insertion sociale par l’activité économique (SISAE), la ressourcerie a “à cœur” de faire valoir “l'insertion sociale et professionnelle” à travers la transmission de ses valeurs et de ses savoir-faire.
La ressourcerie a plusieurs activités. Elle collecte les appareils électroménagers, le textile, les objets de loisirs et culture, ainsi que le mobilier, apportés par les particuliers ou les professionnels. Elle redonne également de la valeur aux objets collectés pour prolonger leur durée d’utilisation et réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement. Enfin, elle redistribue les objets valorisés et sensibilise la population pour promouvoir les pratiques durables.
Une semaine d'immersion a débuté ce lundi au sein de la ressourcerie de Mahina dans le cadre du projet “Développement d'une ressourcerie durable” porté par l'association Ia Vai Ma Noa Bora Bora. Ce compagnonnage, qui concerne cinq membres de l'association, va permettre à ces derniers de renforcer leurs compétences autour des volets “recyclage, technique et textile”. Un projet rendu possible par la Fédération des associations de protection de l'environnement (Fape) qui, via son fonds Natura Porinetia, a attribué 350 000 francs qui vont être utilisés pour loger les stagiaires.
Ouverte depuis juin 2024, la ressourcerie de Mahina est portée par l’association Tia’i Fenua, qui organise depuis 2020 des ateliers collaboratifs de réparation pour sensibiliser aux enjeux environnementaux et réduire les déchets enfouis. Agréée Structure d’insertion sociale par l’activité économique (SISAE), la ressourcerie a “à cœur” de faire valoir “l'insertion sociale et professionnelle” à travers la transmission de ses valeurs et de ses savoir-faire.
La ressourcerie a plusieurs activités. Elle collecte les appareils électroménagers, le textile, les objets de loisirs et culture, ainsi que le mobilier, apportés par les particuliers ou les professionnels. Elle redonne également de la valeur aux objets collectés pour prolonger leur durée d’utilisation et réduire la quantité de déchets envoyés à l’enfouissement. Enfin, elle redistribue les objets valorisés et sensibilise la population pour promouvoir les pratiques durables.