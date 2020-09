Imbroglio sur le suppléant de Sylviane Terooatea

Tahiti, le 6 septembre 2020 - Proposé par Sylviane Terooatea, le maire de Makemo Félix Tokoragi n'a finalement pas souhaité être le suppléant de la candidate aux sénatoriales. C'est Bernard Natua qui est aujourd'hui sur les rangs pour prendre sa place.



Le tāvana de Makemo, Félix Tokoragi, devait être le suppléant de Sylviane Terooatea pour les prochaines sénatoriales. Cette dernière, qui se présente aux côtés de l'actuel sénateur Nuihau Laurey, avait expliqué lors de l'annonce de sa candidature qu'elle souhaitait mettre en avant l'archipel des Tuamotu. Contactée mardi dernier, Sylviane Terooatea confirmait avoir proposé le profil du tavana de Makemo pour être son suppléant mais indiquait qu'il s'agissait du "choix des Tuamotu" et qu'elle "laissait" les tavana s'entendre sur cette candidature. Revirement de situation vendredi, puisque Félix Tokoragi a finalement décliné la proposition. Et c'est aujourd'hui le représentant A Here ia Porinetia des Tuamotu, Bernard Natua, qui a été choisi. La décision officielle sera prise mardi.