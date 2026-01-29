Tahiti Infos

Image IA de militaires jetant de la cocaïne dans le lagon : les autorités alertent


Crédit : Haut-commissaire de la République
Tahiti, le 20 février 2026. Vigilance face à ces images qui prétendent montrer des militaires de la marine nationale jeter de la cocaïne dans l’eau d’un lagon, à proximité immédiate des côtes du fenua.

Dans un communiqué publié vendredi 20 février, l’institution affirme qu’il s’agit d’une image générée par intelligence artificielle. "Cette illustration est une fausse photo. Tous les éléments qui la composent sont mensongers et uniquement destinés à la désinformation", précise le communiqué, dénonçant une manipulation numérique.

Le Haut-commissaire de la République condamne fermement la création et la diffusion de contenus visuels trompeurs, qui contredisent les communications officielles menées en toute transparence concernant les récentes saisies de cocaïne en mer. La lutte contre le trafic de stupéfiants demeure, selon les autorités, une priorité absolue nécessitant une mobilisation collective.

Pour rappel, 11,5 tonnes de cocaïne ont été saisies ces dernières semaines au large de la Polynésie française par la Marine nationale. Ces opérations, qualifiées de records, résultent du travail coordonné de plusieurs services, appuyés par des renseignements fournis par des partenaires étrangers. La drogue a été saisie, pesée puis détruite en mer.

Par ailleurs, Alexandre Rochatte, Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, se réserve le droit de déposer plainte sur le fondement de l’article 27 de la loi du 29 juillet 1881, pour "publication, diffusion ou reproduction de mauvaise foi de fausses nouvelles ou de pièces fabriquées ou modifiées en vue de troubler la paix publique".


Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 20 Février 2026 à 15:06
           


