Ils fêtent leurs 74 ans de mariage à Paea

C’est une belle nouvelle pour commencer l’année 2020 annoncée à Tahiti Infos par les enfants de la famille Lefay. Emile et Marie Lefay, respectivement âgés de 95 et 93 ans, viennent de célébrer leurs 74 ans de mariage. A cette occasion, ils ont été bénis en l’église de Paea. Leurs sept enfants ont assisté à cette rarissime cérémonie !