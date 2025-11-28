

Ile-de-France: le RoissyBus va être supprimé en 2026

aris, France | AFP | dimanche 07/12/2025 - Le RoissyBus, navette qui relie depuis des décennies le centre de Paris à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle va être supprimé en 2026, pour être remplacé par la ligne automatique 14 du métro, plus fiable, jusqu'à Saint-Denis-Pleyel, d'où partira un autre bus pour l'aéroport, a indiqué dimanche Ile-de-France Mobilités (IDFM).



L'arrêt de la ligne RoissyBus interviendra le 1er mars, étant jugée trop lente et peu fiable en raison des bouchons de circulation réguliers sur l'autoroute A1 qui pénalisent les voyageurs devant prendre un avion, a indiqué à l'AFP Xavier Guépet, directeur de la communication de l'autorité organisatrice des transports d'Ile de France, Ile-de-France-Mobilités (IDFM), confirmant une information parue sur le site Actu Paris et le Figaro.



Pour éviter les aléas de circulation à l'entrée et à la sortie de Paris, les passagers partant du centre de la capitale emprunteront à la place la ligne de métro automatique 14, jusqu'à la station Saint-Denis-Pleyel, d'où un autre bus direct sera mis en place pour l'aéroport, "ce qui permettra d'améliorer la ponctualité et la fiabilité" a-t-il affirmé.



Selon IDFM, la nouvelle ligne devrait permettre de réduire le temps global de trajet vers l'aéroport de 10 à 30 minutes: il devrait être de 50 minutes à une heure 10, au lieu d'une heure à une heure 20 en moyenne avec le RoissyBus.



Reste que hormis l'actuel RER, et en attendant la mise en service du futur CDG Express, le RoissyBus était pour les habitants de Paris la seule ligne de transport en commun partant de l'hyper-centre de Paris, au pied de l'opéra Garnier, et se rendant directement à l'un des principaux aéroports d'Europe.



Le CDG Express en construction doit relier la gare de l'Est à Paris à l'aéroport en vingt minutes, avec un passage tous les quart d'heure de 05H00 du matin à minuit. Sa mise en service est prévue le 28 mars 2027, selon son site internet, soit un an après la suppression du RoissyBus.



En attendant, le nouveau bus qui partira de Saint-Denis-Pleyel, portera le nom de ligne 9517. Initialement relié à la ligne 14, à la ligne 13 du métro et au RER D, il sera aussi à terme relié aux futures lignes de métro franciliennes du Grand Paris Express, 15, 16 et 17, donnant ainsi aux voyageurs de la grande couronne un accès à l'aéroport.



Il sera opéré par Transdev, et non plus par la RATP, dans le cadre du processus d'ouverture à la concurrence des transports en commun en cours.

