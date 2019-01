Il tire sur son frère avec un harpon : deux ans avec sursis

A la barre du tribunal ce jeudi, le prévenu, dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention, dépeint une relation fraternelle compliquée. L'homme explique au tribunal que sa femme a entretenu une relation adultère avec la victime durant plusieurs années. Il explique également que son frère, déjà condamné pour avoir frappé leur père, consomme de l'alcool, du paka, et de l'ice... « On trouve de l'ice sur votre atoll ? » , se désespère le président du tribunal.



Pour le procureur de la République, qui requiert 15 mois de prison dont dix avec sursis assortis d'un mandat de dépôt, l'affaire aurait pu être toute autre : « si le sort en avait décidé autrement, nous en serions à juger des faits de nature criminelle (…) Le conflit et la relation compliquée semblent demeurer. Le prévenu a posé un acte de violence extrêmement grave le jour des faits »



Selon le conseil du prévenu, c'est « la victime qui vient systématiquement créer des problèmes dans la famille.. » « Mon client est dans une position particulièrement injuste. La justice aurait dû apporter une réponse en novembre dernier lorsque la victime a frappé son père. Si cela avait été fait, mon client ne se retrouverait pas dans cette situation» , affirme l'avocate lors de sa plaidoirie.



Prenant compte de la « gravité des faits » mais aussi de l'absence de condamnation inscrite sur le casier judiciaire du prévenu, le tribunal le condamne à deux ans de prison avec sursis et à cinq ans d'interdiction de détenir une arme.