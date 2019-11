Ice, précarité : la jeunesse en déshérence à la barre

Le premier prévenu, jugé détenu, est très bien connu de la justice avec neuf condamnations inscrites sur son casier judiciaire. A la barre, le jeune homme, déjà marqué malgré son jeune âge, a expliqué qu’il vivait dans la rue depuis deux ans avec son père, également SDF. Alcoolique, il a déjà été soigné mais n’a pas réussi à se sortir de cette addiction. Il a tout de même réussi à trouver un travail de jardinier qui lui permet notamment de satisfaire sa consommation d’alcool.



Arrivé libre au tribunal, le second prévenu a, dès le début de l’audience, fait preuve d’une extrême nervosité et de troubles anxieux apparents qui laissaient à penser qu’il avait consommé des stupéfiants. Ancien espoir du cyclisme tel que l’a rappelé le président du tribunal, le jeune homme, qui avait arrêté l’école en classe de 5e, semble avoir sombré dans une poly toxicomanie destructrice. Vivant seul avec son père, un ancien policier municipal, il n’exerce aucune activité et confesse une consommation d’ice ancienne et fréquente. Alors qu’il s’était montré peu prolixe face aux questions des magistrats, le prévenu a complètement perdu pied lors des réquisitions du procureur de la République. Les gendarmes, qui devaient initialement escorter son co-prévenu, ont dû se rapprocher de lui en constatant qu’il tremblait, pleurait et se montrait menaçant. Le représentant du ministère public a tenté d’établir le dialogue avec le jeune homme en évoquant l’évidence de sa “tristesse” et de sa “colère” .



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le jeune sans-abri à trois mois de prison ferme afin qu’il puisse suivre une formation pour sortir de la rue et “construire sa vie” . Son co-prévenu, lui aussi jugé en état de récidive légale, a écopé de trois mois de prison avec sursis, 180 heures de TIG et obligations de soins, de formation et de travail. Lorsque qu’il est sorti du tribunal, le jeune homme était attendu par son père, un vieil homme qui a fustigé son comportement et ses fréquentations.