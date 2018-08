Huit policiers des Iles Cook formés par le RIMaP

PAPEETE, le 24 août 2018 - Du 19 au 26 août 2018, les Forces armées en Polynésie française (FAPF) accueillent un détachement de la police des îles Cook, qui bénéficie d’une instruction opérationnelle dispensée par le Régiment d’infanterie marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP).

Les huit policiers du détachement de la police des îles Cook qui ont suivi une formation par le régiment d'infanterie marine du Pacifique-Polynésie (RIMaP-P) se sont vus remettre, vendredi, un brevet validant leur expérience auprès du RIMaP par le commandant des forces armées de Polynésie française, le contre-amiral Laurent Lebreton.



Cette formation visait à échanger sur différentes techniques utilisées dans les armées, mais également à entretenir et développer les relations avec les îles Cook.



Cette troisième session s'est déroulée en Polynésie française contrairement à celle de 2016 et 2017 qui s'étaient tenue aux îles Cook. "Nous avons acquis de nouvelles compétences et appris de nouvelles choses. Nous avions déjà suivi des formations concernant les armes à feu dans les îles Cook. Nous avons acquis de nouvelles compétences dans le domaine du tir et de la manipulation des armes à feu, je sais que cette formation va s'avérer utile sur le terrain", explique l'inspecteur Ingaua.



Le programme, qui porte principalement sur le tir et la manipulation de l’armement, ainsi que sur la formation au combat en espace clos, les techniques d’intervention opérationnelle rapprochée ou encore sur les colis suspects et les explosifs a pris fin vendredi dernier. Le capitaine Patrice Le Roux chef du détachement d'instruction opérationnelle indique, " tout s'est très bien déroulé. Ils sont arrivés avec un bon niveau. Nous avons pu aller loin parce qu'ils étaient bien formés à la base et ils étaient motivés. Le programme a été rempli. La dominante du programme était la formation au tir de combat ".



Les huit policiers des îles Cook rentreront donc chez eux avec un nouveau diplôme en poche.