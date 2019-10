Huit mandats de dépôt décernés dans l'affaire Sarah Nui

Papeete, le 4 octobre 2019- Au terme de trois jours de procès dans le cadre du volet local de l’affaire Sarah Nui, le tribunal correctionnel a rendu son délibéré jeudi. Les prévenus les plus lourdement impliqués, Francis Tarano et William Oti ont été respectivement condamnés à 7 et 6 ans de prison ferme. Huit mandats de dépôt ont été décernés.





Avant de prononcer le délibéré , le président du tribunal correctionnel a tenu à préciser que les magistrats avaient tenu compte de la gravité intrinsèque du trafic, de sa violence banalisée et de l’usage des armes pour fixer les peines.



Francis Tarano, considéré “la personne la plus importante de ce réseau, capable d’acheter, grâce au trafic de cannabis, des quantités très importantes d’ice pour un total de 1 370 grammes entre 2016 et juillet 2018”, a été condamné à 7 ans de prison ferme. Le tribunal a tenu compte de son attitude « claire et sincère » lors de l’audience.



William Oti a écopé de six ans de prison ferme.



Thomas Buchin, Mélanie Pan Si - Otiua , Osman Tuihani ont été condamnés à cinq ans de prison ferme. Trois mandats de dépôt ont été décernés à leur encontre.



Tane Hopu, Jérôme Picard, Bruno Tupuai et Daniel Rey ont été condamnés à 4 ans de prison. Ces peines ont également été assorties de mandats de dépôt.



L’ancien instituteur de CM 2, Jacob Tutavae et Guy Turaina ont été condamnés à trois ans de prison ferme. Un mandat de dépôt a été décerné contre Jacob Tutavae. Un mandat d’arrêt a été prononcé à l’encontre de Guy Turaina qui était absente.



Mauarii Alves, Fétia Ogier et Léon Teihotaata ont écopé de deux ans de prison dont six mois avec sursis.



Le tribunal a également ordonné la confiscation des scellés et la saisie de nombreux biens personnels appartenant aux prévenus les plus lourdement impliqués.