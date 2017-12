Huit cents artistes attendus sur To’ata le 13 décembre

PAPEETE, le 5 décembre 2017 - C’est le traditionnel rendez-vous de fin d’année du conservatoire artistique de Polynésie française. La grande journée de gala de la section des arts traditionnels aura lieu le 13 décembre, réunissant tous les élèves de cette section. Danse, chant, orero, musique… Il y en aura pour tous les goûts.



La grande journée de gala de la section des arts traditionnels du conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) se déroulera, cette année, sur la grande place To'ata le mercredi 13 décembre prochain à 16 heures. L’année dernière l’événement avait eu lieu dans les jardins de la mairie de Pirae. Au total, 800 artistes sont attendus sur la scène de tout âge et de toute discipline : 'ori tahiti, 'orero, pupu himene jeunes et adultes, ensembles instrumentaux.



Les textes principaux qui rythment l’événement ont été écrits, cette année, par l'auteur Patrick Amaru primé comme meilleur auteur au Heiva en 2016. Ils racontent l’attachement à la terre, le lien entre les civilisations, le mythe de la création. Il est aussi question de partage des connaissances et de transmission.



Comme pour tous les autres galas (il y en a deux par an au conservatoire, un en décembre et un en juin), tout a été créé pour l’occasion : les textes bien-sûr mais aussi les chorégraphies, les costumes…



Entre autre temps forts sont attendus : l’ouverture avec tous les élèves réunis en même temps sur la scène mais aussi le passage des élèves de haut niveau, la prestation du plus grand pupu himene d’enfants, ou bien encore celui des élèves des classes à horaires aménagés en arts traditionnels (CHAD) des collèges de Taravao, Maco Tevane et de Tipaerui.



Les parents d’élèves et les amoureux de la culture pourront profiter librement de ce spectacle car l’entrée est gratuite. La répétition générale est prévue place To'ata le mercredi 6 décembre à 16heures pour les enfants et adolescents.