Huit candidats au 6e concours d’éloquence

Tahiti, le 18 mars 2025 - Pour cette 6e édition du concours d’éloquence, ils seront huit étudiants de l’Université de la Polynésie française à présenter un thème de leur choix en 4 ou 5 minutes. Le concours, qui aura lieu le 20 mars, est public et ouvert à tous.



“Plaire, émouvoir et convaincre par la force de la parole”, c’est ainsi que Cicéron définissait l’éloquence au Ier siècle avant notre ère. Aujourd’hui, rien n’a changé. Cet art, qui n’est pas inné, reste souvent associé au milieu politique ou encore au métier d’avocat. Or, s’exprimer avec aisance à l’oral s’apprend. La preuve, avec le concours d’éloquence organisé chaque année depuis cinq ans à l’Université de la Polynésie française (UPF).



“Ils en ont la capacité !”



C’est Marina Demoy-Schneider, vice-présidente de la commission de la formation et de la vie universitaire à l’UPF, qui en est à l’initiative. Elle a souhaité répondre au constat suivant : “Les étudiants ont du mal à s’exprimer à l’oral. Ils disent souvent ‘ça fait honte’. Pourtant, ils en ont la capacité ! Ils n’osent tout simplement pas se lancer.”



L’objectif est multiple : encourager les participants à s’exprimer librement tout en respectant les opinions d’autrui et à exprimer leur personnalité et leurs points de vue, réunir des personnes de divers horizons pour favoriser la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect des opinions d’autrui, encourager les candidats à s’investir pleinement et à transmettre leur passion pour les sujets abordés.



Valoriser les talents et encourager la créativité



Ce concours permet aux étudiants de développer des compétences en prise de parole, en argumentation et en persuasion tout en renforçant leur confiance. Il est une plateforme qui valorise les talents et encourage la créativité ainsi que l’expression personnelle.



L’édition 2025 a été organisée par sept étudiants de deuxième année de Gestion administrative et commerciale des organisations (Gaco) et de Techniques de commercialisation (TC) avec le soutien de Marina Demoy-Schneider, la commanditaire, et Marie-Christine Guilpain, professeure de marketing, la tutrice. “Nous avons fait ensemble des points hebdomadaires”, précise Taharani Teipoarii. Étudiante en Gaco, elle est la cheffe de projet.



L’équipe organisatrice a présenté le concours aux étudiants de l’université dès le début de l’année scolaire. Ils ont cherché pendant des mois les fonds tout en travaillant sur la logistique avec les candidats, le jury et les intervenantes. “Cela nous permet de mettre en pratique nos cours”, se réjouit Taharani Teipoarii.



Cette année, dix étudiants issus de différentes filières – droit, mathématique, lettres et art… – se sont inscrits. Deux d’entre eux se sont finalement désistés, ils seront donc huit sur scène le 20 mars. Ils s’exprimeront pendant 4 ou 5 minutes sur un sujet de leur choix. Ces sujets resteront secrets jusqu’au jour J.



Pour les aider dans leur préparation, les candidats ont pu bénéficier de l’accompagnement de quatre intervenantes : Sarah Dukhan, formatrice à la prise de parole et comédienne pour le théâtre, Coco la conteuse, Marion Fayn, danseuse et chorégraphe pour l'expression artistique, et Aurore Nivet, sophrologue pour la gestion des émotions.



En 2024, ce sont Oeterau Peu, Auarii Tetuahitirere et Floyd Mahinui qui ont remporté le concours.