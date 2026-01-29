

Huissiers : un projet de loi élargissant l’accès à vos données bancaires

Tahiti, le 23 février 2026 - Une nouvelle réforme de la profession d’huissier est engagée par le gouvernement. Le projet de loi du Pays, tout juste transmis au Cesec, vise officiellement à moderniser ce maillon essentiel de la justice. Mais au-delà de cette modernisation, le texte pourrait considérablement élargir l’accès des huissiers aux informations personnelles des Polynésiens, notamment pour identifier leurs comptes bancaires. Inspiré du modèle métropolitain, il pose une question sensible : jusqu’où peut-on aller pour faire exécuter une décision de justice ?



Sur le principe, l’idée est louable et difficile à contester. Une décision de justice n’a de valeur que si elle peut être appliquée. Or, en Polynésie française, les huissiers ne disposent pas aujourd’hui des mêmes moyens d’investigation que leurs homologues de l’Hexagone pour localiser un débiteur ou identifier ses ressources.



Le projet de loi du Pays que le gouvernement vient de transmettre aux représentants de la société civile vise donc à créer un véritable “droit de communication” à leur profit. Objectif : obliger certaines administrations, organismes sociaux, entreprises publiques et établissements financiers à transmettre les informations nécessaires à l’exécution d’une décision judiciaire. L’exposé des motifs précise ainsi que ces données doivent permettre d’identifier “l’adresse du débiteur”, “l’adresse de son employeur” ou encore “l’existence de comptes bancaires” sans en révéler les mouvements.



Pour les partisans du texte, ce dispositif est indispensable car sans visibilité minimale sur la situation patrimoniale d’une personne condamnée, une décision peut rester lettre morte pendant des années. Dans son exposé des motifs, le gouvernement Brotherson insiste d’ailleurs sur les difficultés actuelles des huissiers face à des débiteurs insolvables… ou tout simplement introuvables.



Mais cette efficacité accrue a un prix. Dans un pays où l’anonymat est rare et où tout le monde finit par se connaître, l’élargissement de l’accès à des données personnelles, même encadré, soulève déjà des inquiétudes. Le texte assure toutefois que seules les informations strictement nécessaires à l’exécution pourront être communiquées, à l’exclusion de “tout autre renseignement”. Reste que la frontière entre information utile et intrusion excessive pourrait s’avérer délicate à tracer.



Un copier-coller métropolitain ?



Par ailleurs, le projet apparaît très largement inspiré du droit métropolitain, notamment de la législation sur les procédures civiles d’exécution adoptée en France depuis les années 1990. Une transposition qui interroge sur son adéquation au contexte polynésien, bien différent en termes d’échelle administrative, de centralisation des données et de culture de la confidentialité.



L’exposé des motifs adopte d’ailleurs une argumentation prudente pour justifier l’intervention du Pays dans un domaine où les compétences de l’État demeurent importantes. Il indique notamment qu’“un raisonnement par analogie amène à penser” que l’introduction de ce droit de communication ne porterait pas atteinte à la répartition des compétences. Une formulation juridiquement recevable – le raisonnement par analogie est classique – mais qui témoigne aussi des zones d’incertitude entourant ce dispositif.



Au-delà de ce point sensible, la réforme revoit en profondeur l’organisation de la profession : conditions d’accès, formation, statut des collaborateurs habilités, inspections, discipline, création d’une chambre professionnelle… L’ensemble vise à structurer davantage un corps peu nombreux mais central dans la chaîne judiciaire.



Reste l’équation politique et sociétale : comment concilier efficacité du recouvrement, respect des libertés individuelles et équilibre institutionnel entre l’État et la Polynésie française ? Le Cesec devra se prononcer sur un texte technique en apparence, mais aux implications très concrètes pour les citoyens.



Un casse-tête de compétences entre l’État et le Pays Ce texte touche à un domaine juridiquement sensible, situé à la frontière des compétences respectives de l’État et de la Polynésie française.



En vertu du statut d’autonomie, les procédures civiles d’exécution – c’est-à-dire les règles permettant de saisir des biens, des salaires ou des comptes pour faire appliquer une décision de justice – relèvent en principe de l’État et du droit national, notamment la loi française du 9 juillet 1991.



En revanche, la Polynésie française peut organiser les professions et certaines modalités administratives applicables localement. C’est sur ce fondement que le Pays intervient pour structurer la profession d’huissier, créer une chambre professionnelle ou définir les règles d’exercice.



Le projet de loi du gouvernement introduit ainsi un droit de communication permettant aux huissiers d’obtenir des informations auprès d’organismes implantés en Polynésie. Mais cette mesure soulève la question d’un possible empiètement sur les compétences de l’État, que le texte reconnaît lui-même tout en estimant que l’équilibre institutionnel serait respecté.



Cette prudence s’explique aussi par un précédent récent : une réforme du statut et des conditions d’exercice de la profession adoptée en 2021 n’avait pu entrer pleinement en vigueur faute d’intervention de l’État sur les aspects relevant de sa compétence. Le projet actuel cherche donc à sécuriser juridiquement la situation en agissant surtout sur l’organisation de la profession et sur les obligations des organismes locaux, plutôt que sur les mécanismes d’exécution eux-mêmes. Une approche pragmatique, mais juridiquement délicate.



Rédigé par Stéphanie Delorme le Lundi 23 Février 2026 à 18:15




