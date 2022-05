Huahine : challenge de cohésion des forces de l'ordre et des pompiers

Huahine, le 9 mai 2022 - C’est en face du lagon au centre de Fare que s'est déroulée dimanche, la 4e édition du challenge sportif entre les gendarmes, la police municipale et les pompiers. Au fil des ans, toujours le même crédo : renforcer la cohésion entre les services et passer un moment convivial.



Les différents équipes de gendarmes, policiers et pompiers de Huahine se sont retrouvées pour la 4e édition de leur challenge sportif. La matinée a commencé par de nombreuses épreuves sportives ouvertes par les femmes. Les hommes sont ensuite rentrés en course avec une équipe spéciale élite. Au total, ce sont 35 compétiteurs qui étaient au rendez-vous, tous services confondus dont les réservistes.



Les épreuves sportives étaient particulièrement variées avec notamment un circuit training avec du crossfit (plaquage au sol avec une course d'1 km, suivie de touchés genoux au sol et de burpees). Mais aussi des épreuves de force et d’endurance telles que le porté de sac de sable (35 kilos pour les hommes et 20 kg pour les femmes), le soulevé de pneu ainsi que le porté d’un blessé en équipe de deux sur une courte distance.



Cette suite d'enchaînements s'est poursuivie par une course de V6 avec un sprint sur 3,360 km. L'après-midi s'est poursuivi dans des moments conviviaux autour d’une compétition informelle de pétanque. Comme en témoigne Tea Flores, agent de la police municipale à Huahine : "Ces rencontres sportives sont à l’initiative des gendarmes mobiles il y a 2 ans. Nous organisons ces challenges environ trois fois par an. Chaque structure, à tour de rôle, s’occupe de l’organisation. Cette année, c'était la gendarmerie. Les épreuves mises en place sont propres à chaque corps de métier et le but de ces rencontres sont la cohésion et le renfort du travail d’équipe."



Résultats Crossfit

Élite Hommes

1er Gendarmerie /2nd Police Municipale / 3e Pompiers

Fun Hommes

1er Police Municipale /2nd Pompiers / 3e Gendarmerie

Femmes

1er Police Municipale / 2nd Gendarmerie



Va'a V6

Sprint de 3,360 Km

1er Gendarmerie /2nd Police Municipale / 3e Gendarmerie



Pétanque

1er Pompiers / 2nd Pompiers / 3e égalité gendarmerie/Pompiers







Rédigé par Flora Loge le Lundi 9 Mai 2022 à 17:07 | Lu 778 fois