Hoa Dark Fest, le metal sort de l’ombre

TAHITI, le 24 août 2022 - Le metal est un style de musique qui a ses amateurs en Polynésie, même s'il reste confidentiel. La brasserie Hoa ainsi que les trois groupes : Fusion 4, Uravena et Te Ruki proposent une soirée spéciale metal.



Ils sont trois. Fusion 4, Uravena et Te Ruki, trois groupes emblématiques de la scène métal au fenua, vont se produire samedi. Avec la brasserie Hoa, ils ont décidé d’organiser le Hoa Dark Fest, une soirée consacrée à leur style. “Nous sommes liés par une amitié de plus de 25 ans ”, explique Aroma du groupe Te Ruki à propos des musiciens de la soirée. “ Nous aimons le métal qui a ses codes, son état d’esprit .” La communauté des amateurs, encore restreinte et confidentielle, n'en est pas moins soudée. “ Il y a un esprit clanique du fait que le style musical ne soit pas très accessible .”



Fusion 4, Uravena et Te Ruki ont l’intention, avec l’événement qu’ils préparent, de se faire connaître d’un plus vaste public. Chris, bassiste du groupe Fusion 4, se réjouit de nourrir la diversité de l’offre musicale sur le territoire. “ Il n’y a pas de concert qui mette en avant le metal, ou cela remonte à pas mal d’années. On va apporter quelque chose de différent. ”



Un style aux accents variés



Le heavy metal, ou metal, se décline en différents genres. Ils sont apparus au fil du temps depuis l’émergence du métal à la fin des années 1960. Il y a le black métal, le war metal, le death metal… les trois groupes du Hoa Dark Fest ont chacun leur genre. Fusion 4, un jeune groupe né il y a 6 mois, lancera la soirée. Le groupe est composé de Tewils (Chant), Chris Speeder (Basse), Henere Fougerouse (Batterie) et Patrick Lalendec (Guitare). Chris précise : “ On fait du new metal, quelque chose d’un peu plus léger comparé par exemple à Te Ruki, très extrême. ”



Uravena prendra le relai dès 20 heures. Le groupe propose plutôt du thrash metal, souvent considéré comme la première forme de metal extrême. Il se caractérise par un tempo rapide, une complexité et une agressivité musicale.



Enfin, Te Ruki conclura la soirée. Ce groupe fondé en 2017 par Aroma, Tamatoa, Tauahinui, Marania et Sébastien propose du black metal trival en langue paumotu. Le 2e album est sorti en avril dernier et le groupe profitera de la soirée pour reprendre certains des titres. “ Nous n’avons pu faire que trois ou quatre concerts depuis 2017 ”, regrette Orama. “ Voici le début d’une nouvelle aventure ”. Te Ruki s’envolera ensuite avec Uravena pour la Nouvelle-Calédonie où ils joueront à l’occasion d’une soirée metal le 25 septembre. “ Et puis on a quelque chose qui se profile en Nouvelle-Zélande et en Australie, mais rien encore de confirmé .” Le metal polynésien sort de l’ombre et prend son envol.



Pratique



Samedi 27 août à la brasserie Hoa de 18 à 23 heures

Concerts de Fusion 4, Uravena et Te Ruki.

Entrée gratuite.



Contacts



FB : brasserie Hoa



Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 24 Août 2022 à 21:03 | Lu 163 fois