Hivaroa Maifano et Rémy Teamo élus à Hikueru

Tahiti, le 21 janvier 2020 – Hivaroa Maifano et Rémy Teamo ont été élus dimanche au premier tour de l’élection municipale complémentaire partielle à Hikueru, à la suite du décès du tavana Raymond Tekurio et du conseiller municipal Tuko Tekurio.



Hivaroa Maifano et Rémy Teamo ont été élus dimanche conseillers municipaux de Hikueru, dès le premier tour de l’élection municipale complémentaire partielle organisée à la suite du décès du tavana Raymond Tekurio et du conseiller municipal Tuko Tekurio. Quatre candidats étaient en lice et le taux de participation a atteint 52,8% sur le petit atoll dénombrant 113 électeurs. En revanche, aucune information n’a encore été donnée sur l’élection d’un maire délégué. Rappelons que les électeurs de Hikueru retourneront aux urnes les 15 et 22 mars prochains pour les élections municipales régulières cette fois-ci.