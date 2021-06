Hellfest: Metallica et une double édition en 2022

Paris, France | AFP | jeudi 17/06/2021 - Annulé en 2020 et 2021, le Hellfest, festival de metal réputé en Loire-Atlantique, voit double en 2022: deux week-ends au lieu d'un, avec 350 groupes dont le monstre Metallica, ont annoncé jeudi les organisateurs.



Pour la première dose de grosses guitares (17-19 juin 2022) à Clisson, des groupes de renom comme Faith No More, Judas Priest, Deftones, Deep Purple, Korn, Megadeth, Dropkick Murphys, Airbourne, Offspring ou encore Killing Joke sont à l'affiche.



Pour le second volet rajouté (23-26 juin 2022), il y aura notamment Scorpions, Nine Inch Nails (prestation unique en Europe), Ministry, Alice Cooper, Bad Religion, Guns N'Roses (avec Axl, Slash et Duff), et donc, Metallica en clôture.



Metallica fut une des figures du trash metal, une branche sonique extrême de la famille, avant que les membres de ce quatuor californien ne se coupent les cheveux, lèvent le pied et touchent le grand public avec leur fameux "Black Album" (1991), riche en hits comme "Nothing else matters", "Enter sandman" ou encore "The unforgiven".



Le Hellfest avait accueilli 180.000 spectateurs pour sa dernière édition avant la crise sanitaire en 2019.