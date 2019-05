Heiva i Tahiti : les soirées de "Hitireva" et "O Tahiti E" à guichet fermé

PAPEETE, le 29 mai 2019 - Les soirées du 5 et du 13 juillet se dérouleront à guichet fermé. Une situation qui se répète chaque année. Certaines personnes viennent en famille, la veille de l'ouverture de la billetterie, pour être certaines d'avoir le précieux sésame... Et les places de la tribune centrale sont les premières à partir.



Les 1 236 places de la tribune centrale sont parties en un rien de temps pour les soirées du 5 et du 13 juillet. La billetterie pour ce Heiva i Tahiti 2019 a ouvert ses portes lundi à 8 heures et quelques minutes plus tard, plus rien. "On n'y peut rien, parce que les gens achètent le nombre de places qu'ils souhaitent, on ne maitrise pas cela" , explique Vaiana Giraud, responsable de la communication à la Maison de la culture.



Le public peut également acheter en ligne. "On ouvre la billetterie en ligne en même temps, c'est normal, et du coup, la vente en ligne vient aussi prendre des places dans le même quota que ce que les gens achètent au guichet" , rajoute Vaiana Giraud.



Une situation qui, chaque année, exaspère les amoureux de la Culture. "On constate qu'il y a vraiment un public qui est passionné du Heiva et qui s'implique vraiment, parce qu'ils veulent les bonnes places, c'est quand même ça la plus grande problématique" , prévient la responsable de la communication. Les premières places à partir sont celles qui se trouvent à la tribune centrale, parce que la vue est meilleure et si quelques gouttes de pluie se présentent, les spectateurs n'ont pas vraiment de souci à se faire. La tribune centrale compte 1 236 places. Sur les deux tribunes latérales, la vue est moins intéressante, mais la proximité avec les danseurs est quand même appréciable. En tout, 2 088 places latérales sont en vente pour chaque soirée. Ce sont donc plus de 3 300 places qui sont mises en vente durant les soirées du Heiva i Tahiti. Il faut savoir aussi que des tickets ont aussi été attribués aux groupes, ce qui réduit le nombre de billets à vendre.



Le souci majeur est le nombre de billets achetés par personne. Aucun quota n'a été déterminé et si la Maison de la culture prend cette initiative, "on se fait critiquer de tous les côtés" , assure Vaiana Giraud. Au vu de la situation, limiter le nombre de places par personne ne serait pas une bonne idée. Reste plus qu'à faire avec et attendre qu'une place se libère, par miracle. En tous cas, chaque année, les places pour les soirées où sont inscrits les grands groupes professionnels bien connus au fenua partent comme des petits pains. C'est encore le cas pour cette nouvelle édition avec les soirées de Hitireva et O Tahiti E.



Celles et ceux qui restent encore sur leur faim peuvent espérer retrouver les meilleurs groupes de ce Heiva i Tahiti, lors des soirées des podiums prévues les 19 et 20 juillet. Des places sont encore disponibles, n'attendez donc pas le dernier moment pour acheter vos billets.