Heiva i Tahiti : "Te 'ōteu fenua", une légende qui traite du viol vue par Hei Tahiti

d'une ancienne reine de Huahine qui habitait Tefareri'i et qui était Hinarere vahine. Hinarere i te mata a'ia'i (Hinarere au visage ravissant) parce que c'était la plus belle femme de Tefarerii. Elle attirait beaucoup les guerriers à cause de sa beauté. Un jour, un guerrier de Taha'a, de 'Iripa'u, l'ancien nom de Taha'a, Tai, avait entendu parler de cette jeune fille qui était célèbre à Huahine. Elle n'était pas simplement une simple femme, mais elle était aussi une guerrière. Donc Tai a décidé de venir à Huahine, à Tefarerii pour voir cette jeune fille. Lorsqu'il l'a vue, il est tombé sous son charme et il a été attiré sexuellement. Il a donc décidé de la kidnapper. Un soir, Hinarere était avec son frère, sur la place Tehoro, et c'est là que Tai l'a enlevée. Il l'a emmenée à Maro'e pour la violer

Mais au moment de l'acte, les lèvres du vagin de Hinarere ont sectionné le pénis de Tai, et aujourd'hui, son sexe est devenu une pointe montagneuse à Huahine. À ce moment-là, il s'est mis à courir jusqu'à la mer vers Raiatea parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il venait de se passer. Et lorsqu'il s'est retourné, il voyait son sexe s'ériger à Huahine, et arrivé vers Raiatea, il a commencé à frapper la terre et cela marque sa défaite. L'origine du nom de Taha'a sort de cette histoire. On dit "Vai taha noa tōna ure" et c'est comme ça que 'Iripa'u est devenu Taha'a, c'est la version qu'on nous a remis. Par contre, lorsque Hinarere a été violée, son sexe s'est métamorphosé, et on dit qu'à partir de là, est apparu la fleur de la tiare Tahiti

J'ai repris des anciens mots de Huahine et que nous avons calé dans les différents tableaux. Ces mots sont plus utilisés dans le pā'ō'ā et le hivināu, ce sont deux tableaux qui sont réellement forts, parce que c'est la partie où on présente Tai et Hinarere, et c'est là qu'il viendra pour la kidnapper. Et dans le troisième tableau, on va représenter le viol. En voix off, on aura un monologue, qui représentera le violeur et qui parlera sèchement à cette femme pendant l'acte. Ce seront des mots durs qui vont probablement choquer le public.