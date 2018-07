Heiva i Tahiti : Tahiti Hura expliquera l'origine du nom de Ra'iatea

Durant une année entière, Terema a effectué plusieurs recherches sur son île natale, aidé de sa tante. " J'ai traversé beaucoup d'épreuves difficiles. Des personnes m'ont lâché en cours de route. Et je continue pour me prouver à moi-même que je suis capable de monter un spectacle et de dépasser mes limites, tout en apportant notre touche personnelle. On a un style bien particulier cette année et j'aimerai le partager avec vous sur To'atā ", poursuit-il.



" Cette histoire se déroule juste après le grand déluge du Dieu Ruahatu qui a submergé l'île. On parle d'un guerrier qui habitait à Papara et qui s'appelait Atea. C'était le héros du village de Papara, il était craint par tous ses ennemis et il était connu pour sa vaillance, son courage et ses aptitudes au combat. Il n'avait pas encore trouvé l'amour de sa vie. Un jour, il entendit parler d'une princesse qui habitait sur l'île de Hava'i, et qui s'appelait Ra'i. Il était intrigué parce que tout le monde disait qu'elle était belle et qu'elle pouvait adoucir le cœur de n'importe qui. Il est donc allé sur place pour voir cette princesse. Il a bien entendu été accueilli comme il se doit par les habitants de l'île, et lorsqu'il vit la princesse, il tomba éperdument amoureux d'elle. Elle, de son côté, n'était pas non plus insensible au charme de Atea. Ils sont donc tombés amoureux l'un de l'autre et quelques mois plus tard, Ra'i était enceinte de lui. Un jour, Atea a été appelé à rentrer sur Papara, parce que durant son absence, d'autres tribus sont venues conquérir son village. Il annonça la mauvaise nouvelle à Ra'i, celle-ci était bien sûr triste parce qu'il partait en guerre, et elle n'était même pas sûre qu'il revienne. Mais il lui demanda une dernière faveur avant de partir, c'était d'appeler son enfant Ra'inuiatea, si c'est une fille et si c'est un garçon, Atea. Quelques mois plus tard, Ra'i donna naissance à une petite fille qu'elle appelé Ra'inuiatea. Cette petite avait hérité de la beauté de sa mère et du courage et de la vaillance de son père, et la nature l'avait dotée en plus d'une grande intelligence et elle était très avancée pour son âge. Et à l'âge de la raison, elle convoqua tous les chefs de l'île de Hava'i, sur le marae de Taputapuātea, lors d'une grande cérémonie, et elle leur demanda l'aval pour rebaptiser l'île de Hava'i en Ra'iatea, Ra'i en souvenir de sa mère et Atea, en souvenir de son père. C'est un symbole d'amour, de paix et de partage. Et tous les chefs de l'île ont accepté ", détaille Terema Toere.