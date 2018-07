Heiva i Tahiti : Nonahere transmettra son "mana" sur la scène de To'atā

Matani Kainuku

Chef de la troupe Nonahere



"Saisissons notre mana qui fait notre propre identité"



" Le mana c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est à nous de saisir l'opportunité, et pour le faire vivre, on a le pouvoir de parler, il faut saisir cette occasion de parler le reo tahiti. On a ce pouvoir de danser, il faut se saisir de cette occasion pour s'exprimer. Donc, ça, c'est le mana que nous avons. On a le pouvoir de vivre de notre culture, eh bien, il faut qu'on se saisisse de ça. N'attendons pas d'être à des milliers de kilomètres pour se dire, je vais retourner à Tahiti pour reprendre le mana de mon pays et repartir. Non, le mana n'est pas une carte de recharge, c'est quelque chose qui est là. Mais, c'est juste nous, qui nous posons trop de questions. Alors, mon message, c'est bien saisissons notre mana qui fait notre propre identité et vivons-le pleinement.

Côté spectacle, on sait que le jury va affiner d'avantage son regard sur la notation de toutes les danses, ça c'est une nouveauté, parce qu'on était sur des aspects très généraux auparavant. Donc aujourd'hui et avec les notations qu'on a donné pendant des années, c'est bien que le jury prenne en compte cela. Un exemple tout simple, une fiche de notation a été mise en place pour le pā'ō'ā et pour le hivināu. Il n'y en avait pas avant, et on attribuait un prix spécial. Donc, le prix spécial était plutôt à l'appréciation. Aujourd'hui, cette fiche de notation va mettre des favoris et l'ensemble du jury délibèrera. Ça permet d'affiner la sélection. L'année dernière, on a mis en place avec Steve Chailloux, la fiche pour le "'ōrero", il n'y en avait pas avant, c'était à l'appréciation du jury. "