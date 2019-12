Heiva 2020 : les inscriptions ouvertes jusqu'au 31 janvier

TAHITI, le 16 décembre 2019 - Vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire au heiva des écoles ou bien au Heiva i Tahiti qui auront lieu entre le 3 juin et le 18 juillet.Les écoles de danse et percussions traditionnelles, ‘ukulele et chants sont attendus au Heiva des écoles qui se déroulera du 3 au 14 juin.Les groupes de chants et de danses traditionnels pourront se présenter au Heiva i Tahiti qui aura lieu du 2 au 18 juillet.Les inscriptions peuvent se faire en ligne ou sur place auprès de la cellule production de la Maison de la culture.