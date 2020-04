Hawaiian airlines annonce une baisse de 45% de trafic en mars

Tahiti, le 9 avril 2020 – Parmi les compagnies desservant la Polynésie, Hawaiian est la première à publier les données chiffrées sur la baisse de trafic rencontré au mois de mars du fait de l'épidémie de Covid-19. Une baisse du nombre de passagers transportés de 45% qui risque d'être deux fois plus importantes dans les mois à venir.



Hawaiian Airlines a connu une forte baisse de trafic en mars 2020, « les restrictions imposées par le gouvernement sur les voyages en réponse à la pandémie COVID-19 étant devenues plus nombreuses » selon le communiqué publié ce jour par la compagnie. La baisse de la demande « a commencé avec les restrictions imposées par le gouvernement américain aux arrivées de Chinois fin janvier s'est accélérée à la mi-mars, lorsque les gouvernements d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Tahiti, des Samoa américaines et d'Hawaï ont instauré des exigences d'auto-isolement ou de quarantaine pour les arrivants ». Une baisse de la demande qui a conduit par la suite la compagnie hawaiienne à réduire son service régulier dans tout le système de 95 % jusqu'en avril 2020.



Les chiffres publiés par Hawaiian pour le mois de mars font ainsi état d'une baisse du nombre total de passagers de -45,4% et des recettes de -40,9% par rapport au mois de mars 2019. Des chiffres en très nette baisse qui impactent donc les résultats du premier trimestre. La compagnie a en effet perdu depuis le début de l'année 16,3% de passagers mais se prépare au pire. Le communiqué indique en effet que « compte tenu du calendrier considérablement réduit d'Hawaiian en avril et de la probabilité de réductions similaires en mai, Hawaiian souligne que ces résultats (...) ne doivent pas être considérés comme indicatifs des résultats futurs ». Le second trimestre 2020 risque en effet de suivre la tendance mondiale d'une baisse de 90 à 95% du trafic.