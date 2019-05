Hawaii accueillera le 13e Festival des Arts du Pacifique

C’est en 2012 que Hawaii avait été choisi comme hôte par la Communauté du Pacifique (CPS), une organisation internationale vouée à l'autonomisation des îles, des pays et des territoires du Pacifique et de leurs habitants. La CPS, apolitique, veille à ce que les insulaires du Pacifique disposent des connaissances, des compétences techniques et des ressources nécessaires pour assurer leur subsistance, ainsi que leurs pratiques artistiques et culturelles. En plus des performances dynamiques, des démonstrations pratiques et des ateliers culturels, FESTPAC sert de plate-forme pour mettre en exergue les problèmes sociaux, économiques et environnementaux auxquels chaque pays est confronté. «Nos connaissances traditionnelles en matière d’agriculture intelligente face au climat et de pratiques qui contribuent à maintenir la sécurité alimentaire et à protéger l’environnement sont au centre de nos préoccupations», explique Kuiniselani Toelupe Tago-Elisara, directrice du développement social de la CPS.