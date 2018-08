Hawaï placé en alerte à cause de l'ouragan Lane, passé en catégorie 4

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 21/08/2018 - Une alerte a été émise mardi dans une partie de l'archipel de Hawaï face à l'avancée du puissant ouragan Lane, qui s'est hissé dans la catégorie 4 sur une échelle de 5, a indiqué le Centre des ouragans pour le centre du Pacifique (CPHC).



"L'ouragan majeur Lane se déplace toujours vers l'ouest mais, selon les prévisions, il devrait faire un virage vers les îles hawaïennes plus tard dans la semaine", a précisé le CHPC, dans son bulletin d'informations de 15H00 GMT.

De ce fait, il a émis une "alerte ouragan" pour l'île principale de l'archipel américain ainsi pour le comté de Maui, composé de plusieurs îles dont celles de Maui, Lanai et une partie de Molokai. Cela signifie que des conditions dignes d'un ouragan (vent, pluie, vagues) sont prévues sur ces zones dans les 48 heures.

Le CHPC, basé à Honolulu, a aussi incité les autres régions à surveiller "de près" l'évolution de l'ouragan, prévenant que des "vigilances ouragan" ou d'autres "alertes ouragan" pourraient être ajoutées d'ici mardi soir.

A 15H00 GMT, Lane se trouvait à un millier de kilomètres au sud-est d'Honolulu avec des vents soufflant à 240 km/h en moyenne, avec des rafales plus puissantes. Son oeil devrait passer près des terres, où d'importantes chutes de pluie (jusqu'à 50 cm) et des vagues dangereuses sont attendues.

Hawaï a déjà été menacé en août par un ouragan majeur. Hector, qui a atteint la catégorie 4, est finalement passé bien au large de la grande île, mais a néanmoins provoqué de grosses vagues sur une partie des côtes.